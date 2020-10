Un conductor agredeix un marxant a Palamós i l'amenaça a punta de pistola

El mercat setmanal de Palamós d'aquest dimarts va acabar amb un marxant ferit i un home detingut. L'arrestat és el conductor d'un vehicle que, temeràriament, va irrompre a la zona i que va estar a punt de causar una tragèdia, ja que anava circulant mentre encara hi havia gent al lloc.

En veure'l arribar a la zona i per la seva conducta perillosa, un dels marxants li va recriminar l'acció i això va acabar amb un enfrontament. El conductor es va aturar, se'n va anar cap al marxant i va agredir-lo. A més, no va dubtar a treure una pistola -que finalment era de fogueig- i el va amenaçar de mort.

La ràpida actuació de la Policia Local de Palamós va permetre la detenció d'aquest individu, el qual compta amb múltiples antecedents policials. Es tracta d'un home de 38 anys i nacionalitat espanyola a qui la Policia Local acusa de ser el presumpte autor de diversos delictes. Entre aquests hi ha el de conducció temerària, conduir sense permís, tinença il·lícita d'armes, amenaces i lesions.

El marxant, per la seva banda, va resultar ferit lleu arran dels cops que va rebre.

Els fets van tenir lloc cap a quarts de tres de la tarda de dimarts. El mercat setmanal de Palamós tanca a les tres i, per tant, encara hi havia clients i cap a aquella hora ja hi havia marxants que començaven a plegar.

Perill al mercat

La tranquil·litat, però, es va trencar quan el conductor temerari, que va enfilar des del carrer Carmel contra direcció, va entrar a la zona i es va presentar a l'avinguda Catalunya, on hi havia parat el mercat, una zona on és prohibit l'accés dels vehicles.

A partir d'aquí, el marxant va recriminar l'acció al conductor i es va produir l'enfrontament. S'investiga si els dos homes es coneixien. L'agressor, que va acabar detingut, va exhibir la pistola i va amenaçar de mort tot mostrant ben alçada l'arma curta en to amenaçador, segons fonts consultades.

Mentre això succeïa, testimonis dels fets van alertar la Policia Local de Palamós, que ràpidament va acudir al lloc amb tres patrulles.

Els agents locals van detenir el presumpte agressor, que poc abans, en veure la presència policial, havia agafat l'arma curta i l'havia llançat a sota d'un cotxe.

Pistola de fogueig manipulada

Els agents van poder comprovar que la pistola era de fogueig, no tenia munició, però que en canvi, semblava manipulada i, per tant, hi havia perill que pogués disparar algun tipus de munició.

En identificar-lo, els agents van comprovar que el presumpte agressor comptava amb molts antecedents policials i el van arrestar per diversos delictes. Ahir estava previst que el detingut pels fets del mercat passés a disposició judicial al jutjat de la Bisbal.