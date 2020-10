Rescaten un home a Platja d'Aro que feia tres dies que no es podia aixecar del terra de casa

Els Bombers de la Generalitat i la Policia Local de Platja d'Aro van rescatar, ahir al migdia, un home de 65 anys que feia tres dies que estava estirat al terra del seu domicili sense poder-se aixecar. La Policia Local va rebre l'avís per part d'una coneguda de l'afectat, que feia dies que no en sabia res i que li trucava sense rebre resposta. Per això, els agents van avisar el conserge de l'edifici perquè comprovés l'habitatge on viu l'home i aquest els va informar que els llums estaven encesos i les persianes, apujades. Per aquest motiu, els agents van avisar els Bombers i una ambulància del SEM i van activar el protocol de rescat.

Segons el cos policial, els Bombers van haver de forçar la porta per poder entrar i a dins hi van trobar l'home estirat a terra i sense moure's. L'afectat viu a un habitatge de l'avinguda Pubiatina del municipi i quan els Bombers i els agents de la policia el van trobar estava conscient. Segons sembla, l'afectat, que hauria estat sotmès recentment a diverses operacions de malucs, hauria caigut a terra, d'on ja no es va poder aixecar per demanar ajuda. Tot i que es trobava conscient, va ser atès per una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que el va traslladar a l'hospital de Palamós en estat menys greu.