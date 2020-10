El CN Port d'Aro culpa la Generalitat i l'Estat de perdre quatre anys de vendes

El Club Nàutic Port d'Aro va haver d'esperar quatre anys per poder vendre amarradors. Així ho ha denunciat públicament el president del Club, Vicenç Arqués, qui relata que tot i que la concessió va ser renovada l'abril de l'any 2016 per un període de 25 anys, no va ser fins a l'abril passat quan van poder començar a comercialitzar els amarradors.

Arqués atribueix aquesta demora a la «lentitud» de les administracions a l'hora de fer els tràmits. Concretament, apunta Ports de la Generalitat i Costes de l'Estat com a culpables, ja que -puntualitza- «van tardar quatre anys» a fer l'aprovació de la flota. «Quan vam poder començar a vendre l'abril passat, va coincidir amb la crisi econòmica provocada per la pandèmia de la covid-19, quan la despesa que podia fer la gent ja no era la mateixa», lamenta el representant del CN Port d'Aro, qui afegeix que els quatre anys de vendes perduts els «ha perjudicat molt». «Crèiem que és un perjudici pel soci i per això, no ho deixarem aquí», afirma Arqués, qui avança que ja estan estudiant emprendre accions.

La nova concessió de gestió del port va entrar en vigor l'abril de l'any 2016 per un període de 25 anys a la Unió Temporal d'Empreses Port d'Aro, formada pel club i la promotora Sierra Mias. «Són 25 anys de dret d'ús, dels quals n'hem perdut quatre que volem recuperar», afirma el president del Club Nàutic.



Segona fase de les obres

Mentrestant, la reforma del port segueix endavant a bon ritme. Amb un 48% de l'obra executada, aquest mes d'octubre s'ha iniciat la segona fase del projecte, durant la qual s'enderrocaran els pantalans (on s'amarren les embarcacions) o es renovaran les instal·lacions del moll de Ponent, entre d'altres.

De fet, aquesta segona fase es dividirà en dues subfases. La primera s'allargarà fins al febrer i consistirà a continuar l'obra civil des de l'illa fins a tocar el Nàutic Palace. També s'actuarà en els pantalans interiors, on es canviaran les plaques alveolars i es reforçaran els pilars. Respecte als pantalans exteriors, s'enderrocaran, una tasca que s'allargarà més del previst després que es detectessin incrustacions de fibrociment -uralita- en el formigó en massa. «S'ha contractat una empresa especialitzada a retirar aquest material de les canalitzacions de serveis», assenyala el president.

Respecte a la segona subfase, s'executarà l'obra civil -canvi de canonades, rases o de sistema d'enllumenat- des del Nàutic Palace fins a l'entrada. Uns treballs que està previst que acabin a principis de juliol i que posaran punt final a la reforma.

Paral·lelament, s'ha seguit treballant en la bocana perquè estigui enllestida a finals d'aquest any. En aquest espai, els treballs consisteixen a reduir el morrot i en construir un nou contradic i una nova escullera per tenir més amplada en el canal i reduir l'agitació d'aigües a l'entrada. «Les obres no han parat a l'estiu ni els caps de setmana i durant tot aquest temps hem estat operatius al 100%», destaca Arqués.

La reforma del port va arrencar a finals del 2019 després d'anys de tràmits i polèmiques Amb un cost de 18 milions d'euros que paguen els propietaris dels amarradors, les obres van començar amb el desmantellament de les antigues instal·lacions i la remodelació dels amarradors per guanyar màniga (amplada), una actuació que ha suposat una reducció del 40% dels amarradors, passant dels 790 als 464. Concretament, a la zona del canal més pròxima a la carretera, s'ha passat de 248 a 201 amarradors. A la part central del canal, es passa de 106 a 84 i de 151 a 122. Finalment, a la part del canal més endinsada al mar, es passa de 285 a 57 amarradors. D'aquests 81 amarradors serà d'Ús Públic Tarifat (UPT). Està previst que la reforma estigui finalitzada a principis de juliol del 2021.