El jutjat deixa en llibertat quatre investigats per un cultiu amb més de 1.700 plantes de marihuana a Palamós

El jutjat d'instrucció 3 de la Bisbal d'Empordà ha deixat en llibertat quatre investigats per un cultiu amb més de 1.700 plantes de marihuana a Palamós. L'operatiu policial dels Mossos d'Esquadra del dia 8 es va saldar amb tres persones detingudes i una més denunciada. Tres dels presumptes traficants –mare, pare i fill- són de la mateixa família i la dona és una empresària coneguda a la població per negocis vinculats amb la moda. L'altre arrestat també vivia a la casa aïllada i, segons la investigació, feia tasques de vigilància del cultiu. Durant l'escorcoll de l'habitage, els Mossos van comissar 1.774 planes, 10,6 quilos de cabdells, 20.200 euros i estris per a la plantació.

Els Mossos d'Esquadra van localitzar una plantació al jardí de la casa i una altra al soterrani, camuflada en un amagatall. També tenien màquines per comptar bitllets, bàscules de precisió i una pistola detonadora.

L'operatiu es va saldar amb un total de tres detinguts i un denunciat. Segons concreta l'advocat de la família arrestada, Carles Monguilod, el pare de la família estava fora de les comarques gironines en el moment en què els Mossos van entrar a l'habitatge i va tornar tan bon punt la policia el va requerir.

Els implicats en el cultiu han passat aquest diumenge a disposició del jutjat d'instrucció 3 de la Bisbal, en funcions de guàrdia. Tot i la quantitat de droga localitzada a la casa, el jutjat els ha deixat en llibertat sense fiança perquè considera que no hi ha risc de fugida, tal com ha al—legat Monguilod. El jutjat els hi ha retirat el passaport i els obliga a signar cada mes.