Palafrugell encara no ha cobrat cap de les multes per fer 'botellón' a la platja

L'Ajuntament de Palafrugell encara no ha començat a cobrar cap de les 212 multes a persones per fer 'botellón' a les platges durant l'estiu. L'alcalde de la localitat, Josep Piferrer, assegura que totes les sancions s'estan tramitant i els responsables hauran de pagar-la. Piferrer també ha volgut posar en valor la campanya que va fer el consistori per acabar amb el fenomen o, almenys, reduir-lo. De fet, l'Ajuntament va decidir posar vigilància les 24 hores per tal d'evitar aquestes reunions a mitjans d'estiu, i això va fer caure el nombre de 'botellons' a les platges de Tamariu, Llafranc i Calella de Palafrugell. L'alcalde també ha explicat que prop del 90% de sancions són a turistes de fora de Palafrugell.