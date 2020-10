Denuncien la circulació de motos a la llera del Ridaura on hi ha espècies protegides

El Grup Natura Sterna denuncia el pas il·legal de motocicletes i altres vehicles de muntanya que circulen per la llera del Ridaura, el segon riu més important del Baix Empordà. Els ecologistes lamenten que la denúncia dels Agents Rurals a quatre motoristes el 4 d'octubre per circular-hi no ha servit d'escarment i el pas de vehicles "continua essent una constant" tant en el tram alt com el baix de la riera, essent una "amenaça molt seriosa" per la seva "rica biodiversitat". Al marge de l'erosió de camins i corriols, també es queixen que s'utilitza maquinària com motoserres per ampliar i obrir noves vies de pas i tallar arbres caiguts o arbustos per facilitar el pas dels vehicles.

El Grup de Natura Sterna, juntament amb la Universitat de Girona i la Societat Catalana d'Herpetologia, han enviat un nou escrit als serveis territorials de la Generalitat a Girona i als caps del cos d'Agents Rurals informant de les espècies protegides de flora i fauna que hi ha a la zona, així com de la problemàtica del pas de les motos.

El president de l'entitat ecologista, Jaume Ramot, recorda que l'accés a aquests indrets és il·legal i que posa en perill les poblacions i hàbitats d'espècies sensibles com les dròseres ('Drosera rotundifolia') o les espigues d'aigua –els únics exemplars coneguts d'aquesta planta de la família de les Potamogetonaceae a Catalunya–, així com les darreres poblacions de barb de muntanya de la Vall d'Aro, entre d'altres rareses.

Per aquest motiu, demanen a les administracions la implantació urgent de mesures dissuasives per impedir el pas de tot tipus de vehicles de motor, alhora que reclamen suport a la Diputació de Girona per posar en marxa d'un estudi sobre l'impacte que aquestes "agressions mediambientals" tenen sobre la biodiversitat d'aquesta zona de l'Ardenya.