Un incendi de vegetació a Torroella de Montgrí crema 1,35 hectàrees

Un incendi vegetal declarat aquest migdia a Torroella de Montgrí ha cremat una extensió provisional d'1,35 hectàrees. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís del foc a les 12:12h del migdia a la zona i s'han traslladat amb més de deu dotacions i l'helicòpter per tal d'apagar les flames. També s'han activat efectius de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) per ajudar a les tasques d'extinció.

Les flames han afectat la zona dels Olivets, una localització on hi ha un prat d'oliveres i que limita amb el bosc. Els Agents Rurals han calculat una afectació d'1,35 hectàrees, que roman provisional fins que l'incendi es doni per extingit i es faci el balanç final del terreny afectat.

Segons han informat els Bombers, tot i que feia vent, la columna de fum que sortia no era gaire intensa, motiu pel qual una hora més tard el cos d'emergències ha pogut controlar l'incendi i ha retirat l'helicòpter.

Per controlar el foc s'ha utilitzat aigua i eines manuals. A més, el Grup d'Actuació Forestal (GRAF) ha fet una crema controlada per evitar que s'escampés per unes feixes properes.

Tot això, diverses dotacions tornaran al lloc dels fets per seguir remullant la zona i evitar que revifin les flames.