Fan una batuda de senglars a La Punxa de Palafrugell per danys que hi causen

Diversos membres de la Societat de Caçadors de Palafrugell van portar a terme, dissabte a la nit, una batuda de senglars a les zones de La Punxa i La Fanga de Palafrugell arran de la petició feta per l'Ajuntament per intentar solucionar els problemes i ensurts que aquests animals estan ocasionant en aquests sectors.

Segons va explicar ahir el regidor de serveis municipals i mobilitat, Pau Lladó, l'avís el van donar els residents d'aquestes zones pròximes a les Gavarres -sobretot els de La Punxa- davant la presència d'una família de senglars que a les nits es passejaven per carrers i carreteres i provocaven desperfectes en els jardins de les cases i en les rotondes on buscaven menjar. «Els veïns ens van explicar que estaven espantats i vam decidir actuar», va relatar Lladó, qui va precisar que van decidir organitzar una batuda per «foragitar» els animals i evitar que baixin a la part residencial. «La nostra voluntat no és, en cap cas, matar els senglars, sinó foragitar-los perquè tornin a la muntanya, que és el seu hàbitat natural», va recalcar l'edil palafrugellenc.

La batuda es va fer en coordinació amb la Policia Local, que es va encarregar d'assegurar el perímetre. En total es van abatre dos animals i la resta va fugir cap a la muntanya. «Es va actuar sobretot al carrer Molí de Vent, on els senglars tenien els veïns atemorits», va assenyalar Lladó.

De cara al futur, el regidor va reconèixer que és «molt complicat» evitar que tornin a baixar i que, quan això passi, s'optarà per «fer-los fora i mantenir la zona tranquil·la». «Tenim un grup de vigilància que avisarà si els senglars tornen a aparèixer, per tal que es vagi a la zona a espantar-los», va afegir. Tot i els ensurts i els danys causats en aquesta zona residencial, el consistori no té constància que els senglars hagin provocat cap accident.



A favor i en contra

L'anunci de la batuda fet per l'Ajuntament a les xarxes socials, va generar una agra i intensa discussió entre més d'una setantena d'usuaris a favor i en contra (la majoria) de la mesura escollida per evitar la presència dels senglars.

Els defensors destacaven la necessitat de tenir-los «controlats» i d'evitar els possibles accidents que poden provocar. A més, criticaven que «les destrosses i pèrdues de collites» que provoquen en els camps. Els detractors -la immensa majoria-, en canvi, titllaven la mesura de «ser una matança» i de «vergonyosa», ja que els animals -asseguraven- només busquen la manera de «sobreviure». Molts exigien a l'Ajuntament que es busquessin alternatives a la caça com posar abeuradors, esterilitzar-los o adormir-los i traslladar-los al bosc altra vegada. I finalment, es reclamava al consistori que «respecti el dret a la vida dels animals». Arran de les crítiques, el regidor de serveis municipals va reiterar que la voluntat no és «matar-los, si no espantar-los perquè tornin a la muntanya».