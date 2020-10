La droga comissada en un mas de Palamós està valorada en 400.000 euros i estava oculta sota el galliner

Els Mossos d'Esquadra van desmantellar aquest divendres una plantació de marihuana en ple rendiment oculta sota el galliner d'un mas a Palamós.

L'operació es va saldar amb quatre detinguts, tres d'ells de la mateixa família -pare mare i fill-, els quals van quedar amb llibertat sense fiança tot i la quantitat de droga localitzada a la casa. També van detenir un altre home que també va quedar amb llibertat.

El jutjat com va informar ACN els ha retirat el passaport i els obliga a signar cada mes.

La droga comissada segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior la droga estaria valorada en 400.000 euros

A la casa hi van trobar fins a 1.744 plantes i 10,6 quilos de cabdells de marihuana.

El setembre la Unitat d'Investigació de la comissaria de la Bisbal va tenir coneixement de la possible existència d'un cultiu de marihuana tipus indoor en un mas ubicat al passatge de la Pietat de Sant Joan de Palamós.

Durant les primeres indagacions, des de l'exterior i a les proximitats de la finca, ja es va constatar que se'n desprenia una forta olor pròpia d'un cultiu de marihuana. A més, l'empresa d'energia va verificar l'existència de defraudació de fluid elèctric en aquest mas.

A primera hora del passat 9 d'octubre es va dur a terme una entrada i perquisició a l'esmentada finca on es va verificar que hi havia una doble escomesa que no registrava ni facturava el consum elèctric, ja que no passava pel comptador principal.

En una parcel·la del jardí es va localitzar un magatzem amb diverses sales soterrades i ocultes sota la menjadora d'un galliner.

En aquestes estances es van intervenir 57 focus, 24 ventiladors, 5 extractors, 4 aparells d'aire condicionat, caixons per separar fulles, bombetes, així com productes potenciadors per plantes.



Els diners ocults en una caixa de colònia



Els agents van intervenir 1.744 plantes, 10,60 quilos de cabdells i substància triturada, 20.200 euros en efectiu ocults en una caixa de colònia, dues màquines de comptar bitllets, tres bàscules de precisió, una pistola detonadora i diferents anotacions referents al cultiu de les plantes.

Per tot això, es va detenir els tres membres d'una mateixa família com a responsables directes de la plantació. A més, també es va detenir una quarta persona qui s'encarregava del manteniment i vigilància del cultiu.

Es tracta d'un matrimoni de 48 anys, de nacionalitat espanyola i veïns d'aquesta població, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. També van detenir un jove, membre de la mateixa família, de 19 anys i de nacionalitat espanyola, així com un home de 42 anys, originari de Mali, ambdós veïns de Palamós, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

Els detinguts, a qui li no els consten antecedents, van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de La Bisbal d'Empordà el passat 11 d'octubre, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.