Soler governarà a Calonge amb un vicealcalde del PSC i un regidor del PP

El nou equip de govern de Calonge i Sant Antoni tindrà cinc tinents d'alcalde i el regidor del PSC, Arturo Prades, serà vicealcade.

L'alcalde del municipi, Jordi Soler (JxCalonge), ha signat aquest dimecres el decret de delegació de competències que dibuixa el nou equip de 9 regidors, fruit de la moció de censura entre JxCat, PSC, PP i Republicans que va desbancar ERC-Avancem de l'alcaldia. En la nova composició, Soler mantindrà les competències en Urbanisme, Patrimoni, Unitat de TIC i Gestió Territorial i les d'Unitat d'Atenció Ciutadana, Alcaldia i Projectes Estratègics. Prades, a més de vicealcalde, ostentarà la primera tinença d'alcaldia amb competències en Hisenda, Promoció Econòmica, Contractació i Habitatge.

El segon tinent d'alcalde serà el regidor de JxCalonge Joan Caner, que tindrà competències en Turisme, Platges, Pagesia i promoció de vi de Calonge.

Albert Ros, també de JxCalonge, serà el tercer tinent d'alcalde i regidor de Salut, Mobilitat i de la urbanització Mas Pere.

La quarta tinença d'alcaldia serà per al regidor del PP, Alberto Mas, que, a més, serà regidor de Seguretat, promoció del Parc d'Activitats Econòmiques i comissionat per urbanitzacions.

El regidor de Republicans Norbert Botella, serà el cinquè tinent d'alcalde amb la cartera de Medi Ambient, Cultura i Ensenyament.

Mercè Orduña (PSC) assumirà les competències de Serveis Socials, Recursos Humans i Participació Ciutadana, Marta Geli (JxCalonge) les de Joventut, Gent Gran, Igualtat i Festes i Sergi Orduña (PSC) assumirà Esports i Espai Públic.

Soler assegura que es tracta d'un govern "pensat per gestionar el municipi de manera eficaç i eficient" combinant "experiència i renovació". "Tenim reptes molt importants, com ara donar la volta al rumb del municipi, gestionar els recursos municipals amb professionalitat i actuar de manera intel—ligent i contundent per afrontar la crisi econòmica provocada per la Covid19", afirma.