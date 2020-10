Calonge obrirà la desembocadura de la riera per evitar problemes de salubritat

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni taparà la bassa d'aigua estancada que es va formar a la desembocadura de la riera. Una mesura que, segons va explicar ahir l'alcalde del municipi, Jordi Soler, vol evitar «que l'acumulació d'aigua estancada porti problemes de salubritat com havia passat aquest estiu, quan els veïns d'aquesta zona ja van advertir de l'existència de rates, males olors i mosquits».

Per això, aquesta setmana s'han iniciat els moviments de sorra per aconseguir que la riera pugui desembocar al mar l'aigua que conté. Els treballs consisteixen a tapar la bassa que hi havia en aquesta zona i moure la sorra del costat de la zona de desembocadura, de manera que així s'augmenta la pressió de l'aigua sobre el banc de sorra que a hores d'ara impedeix a la riera desaiguar. Amb aquesta mesura la mateixa pressió de l'aigua permetrà trencar aquest banc de sorra, obrir la riera i deixar que l'aigua desemboqui al mar.

«Aquesta és una mesura que reclamàvem des d'abans de l'estiu, que es podia haver fet fàcilment i que hauria evitat molts problemes de salubritat i també de filtracions als edificis de l'entorn per la pujada del nivell freàtic de l'aigua», va afegir el batlle.