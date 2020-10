De Finisterre a Palamós en bicicleta per recaptar 6.000 euros per a l'hospital

De Finisterre a Palamós en bicicleta per recaptar 6.000 euros per a l'hospital

El 12 de setembre passat, el calongí Ken Spratley va començar a pedalar al municipi gallec de Finisterre. Només 20 dies després arribava a Palamós amb 1.300 quilòmetres fets i 6.000 euros recaptats. Uns diners que ha destinat íntegrament a l'hospital d'aquesta localitat baix-empordanesa.

Aquest britànic jubilat de 71 anys en fa vuit que viu a Calonge i Sant Antoni, els mateixos que fa que practica el ciclisme. Una afició que ha acabat esdevenint el primer dels reptes solidaris que vol completar en els pròxims anys. «Tot plegat va començar com un repte personal», explica Spratley, qui precisa que volia anar amb bicicleta des de l'Atlàntic al Mediterrani. «Vaig pensar que, ja que ho feia, podia recaptar fons per una bona causa», afegeix.

Així va néixer el ken's charity cycle challenge, una campanya de crowdfunding a través de la qual el calongí ha aconseguit reunir 6.000 euros que ha donat als Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. Uns diners que es destinaran a la lluita contra la covid-19 i a adquirir nous equips per al departament oftalmològic que permetran realitzar tractaments oculars en aquest centre hospitalari sense necessitat d'anar a Girona. «Vaig decidir donar-ho a oftalmologia perquè fa poc em van operar de cataractes», relata aquest ciutadà britànic resident a Calonge.

Respecte al repte, Spratley explica que va pedalar 19 dies dels 20 que va durar la ruta i que va passar per localitats com Santiago de Compostel·la, Lugo, As Miguiñas do Cebreiro, Lleó, Burgos, Tudela, Saragossa, Cervera o Sant Celoni, entre d'altres. «De mitjana feia uns 70 o 80 quilòmetres diaris, però una jornada en vaig arribar a fer 117», recorda aquest ciclista amateur, qui abans d'emprendre l'aventura va estar tres mesos entrenant per la Costa Brava.

Al llarg del recorregut, aquest jubilat de 71 anys va patir mal temps, punxades o problemes de navegació. Però també va coincidir amb un casament, va provar la gastronomia local en cadascuna de les parades i va gaudir dels paisatges i ciutats per les quals va passar al llarg dels 1.300 quilòmetres que va recórrer.

A més, aquesta setmana, també ha rebut el reconeixement de l'Ajuntament de Calonge de la mà de l'alcalde, Jordi Soler, i el vicealcalde, Arturo Prades.

Ara Spratley, que ha completat 23 vegades la marató d'Eastbourne a la costa sud d'Anglaterra i cinc cops la de Londres, ja es planteja realitzar un altre repte solidari.