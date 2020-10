Un carril bici paral·lel a l'autovia unirà Palafrugell amb Calella i Llafranc

Palafrugell tindrà, en els pròxims mesos, un nou carril bici que unirà aquesta localitat amb els nuclis i les platges de Calella i Llafranc. Així ho va confirmar ahir l'Ajuntament, després que la setmana passada la Comissió d'Urbanisme de Girona donés llum verda al projecte.

La via ciclista proposada tindrà 2.543 metres lineals que transcorreran en paral·lel i pel costat sud de l'autovia que uneix Palafrugell i Calella (GIV-6546). Concretament començarà a la rotonda que dona a l'avinguda del mar i arribarà fins a l'últim giratori de l'autovia, que permet girar cap a Calella o cap a Llafranc. El carril tindrà tres metres d'amplada, un pendent inferior al 4% i es farà amb sauló, tot i que hi haurà alguns trams especials de sauló sòlid i d'aglomerat asfàltic.

També s'instal·larà un sistema de reg soterrat i es farà una plantació lineada d'alzines i d'espècies arbustives autòctones en el marge que queda entre la vorera de vianants i el carril bici. A més, com que el traçat travessa la riera de Vila Seca i la riera de l'Aubí, el projecte preveu la creació d'un gual inundable i d'una passera de fusta.

Per tal de poder fer aquesta via ciclista, l'Ajuntament de Palafrugell haurà d'expropiar uns metres de terrenys agrícoles que hi ha actualment al costat de l'autovia. Inicialment, l'ens proposava que fossin 30 els metres per tal de poder fer una zona de pícnic. La Comissió d'Urbanisme de Girona, però, no ho va veure amb bons ulls, motiu pel qual va decretar que podien ser com a màxim 24 els metres expropiats. Una negativa que ha obligat el consistori a fer una modificació puntual del POUM.

«Ara l'obra ja es podrà posar a licitació i com que és senzilla d'executar, preveiem que estarà a punt per a l'inici de la pròxima temporada turística», va precisar ahir el regidor d'urbanisme, Jaume Palahí. Respecte a la zona de pícnic projectada, l'Ajuntament no descarta fer-la més endavant, en una segona fase, si Urbanisme finalment, hi dónes llum verda.

La intenció del consistori de desenvolupar aquesta via ciclista es va donar a conèixer el desembre de l'any 2018, amb l'objectiu de «facilitar la mobilitat que genera l'activitat turística», tenint en compte que Calella de Palafrugell és el nucli amb més pes del municipi després de Palafrugell i l'enclavament costaner amb més població durant els mesos de l'estiu.

En aquell moment, es va calcular que el cost aproximat de l'obra seria de 610.495,01 euros, la meitat dels quals preveien cobrir a través d'una subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El projecte també compta amb un Estudi d'Impacte i Integració Paisatgístic elaborat l'abril del 2019.