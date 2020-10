Ullà s'oposa a la variant de la C-31 per la seva «afectació» visual i econòmica

L'Ajuntament d'Ullà presentarà al·legacions a l'estudi informatiu i l'estudi d'impacte ambiental sobre la variant de la C-31 perquè considera que l'obra podria tenir afectacions «visuals, mediambientals i econòmiques». Concretament per l'altura de la construcció, perquè creuen que es produiran «més inundacions» al municipi, i per l'efecte que tindrà en «més de 300 treballadors de la fruita» la desaparició de zona agrícola, principalment dedicada als planters de pomeres.

Per això, l'ens municipal defensa la necessitat de «millorar» la carretera ja existent en lloc de construir la nova variant projectada pel Departament de Territori i Sostenibilitat. «Creiem que la variant seria la proposta ideal», va valorar ahir l'alcalde, Josep López.

La proposta municipal de millora de la C-31 planteja en ampliar l'actual vial al seu pas per la població, creant «un espai per facilitar el pas de vehicles agrícoles». A més, contempla l'opció d'alçar la carretera des del giratori de l'entrada de l'Escala (conegut popularment com l'empalme), prendre mesures per evitar «la velocitat excessiva al seu pas per la zona urbana i, finalment, un estudi de viabilitat.

En la seva proposta, la Generalitat planteja començar el nou tram a la intersecció que uneix la C-31 (de Verges a Torroella) amb «l'empalme» i des d'allà fer el nou vial fins al lloc on coincideix el rec del Molí amb la GI-643 -que uneix Torroella amb la Serra de Daró- on s'hi construirà una rotonda. En total tindrà dos quilòmetres, dels quals 985 metres es recorreran per sobre del pont que travessarà el Ter.

A més, segons Territori el projecte, ha de servir per evitar les llargues cues que, sobretot durant el període estival, es formen al mig del nucli urbà de Torroella. «Pensem que la variant no resoldrà les cues de l'estiu», va remarcar Sala qui va assegurar que «s'ha calculat» que la disminució de trànsit per l'actual via «seria només d'un 10 per cent».

Des del consistori també asseguren que l'al·legació s'ha consensuat entre l'equip de govern i l'oposició després de tenir reunions amb tots els sectors afectats, des dels pagesos a professionals de mobilitat i sostenibilitat mediambiental, alcaldes dels municipis afectats o entitats ecologistes presents al territori, entre altres. Precisament, aquest dilluns les entitats ecologistes Gent del Ter, SOS Costa Brava, Naturalistes de Girona, la Iaeden i Unió de Pagesos han convocat una roda de premsa a la zona per explicar els motius pels quals s'oposen al projecte i les accions que tenen previst fer.