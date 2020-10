La Bisbal d'Empordà 'salva' la primera biennal de ceràmica amb l'aforament ple en les activitats culturals

La Bisbal d'Empordà ha pogut "salvar" la primera biennal de ceràmica malgrat les "circumstàncies adverses" de la covid. La fira professional que havia de celebrar-se s'ha hagut de cancel·lar per les mesures dictades pel Govern, però sí que s'han fet les activitats culturals programades. En totes elles s'ha omplert l'aforament previst, que era de la meitat del total i s'ha fet un registre de totes les persones que entraven al recinte del museu Terracota. El cop per a les empreses que havien de participar en la biennal ha estat dur, ja que feia temps que s'estava preparant l'esdeveniment. En total, han estat 34 els expositors que finalment no han pogut participar-hi.