Una empresa empordanesa dissenya una web gratuïta per a bars i restaurants perquè venguin en línia menjar per emportar

L'empresa de la Bisbal d'Empordà Creativa Online ofereix a bars i restaurants catalans una pàgina web gratuïta per tal que puguin oferir els seus plats per emportar. Des d'aquest dissabte està activa www.peremportar.org on els establiments que vulguin poden accedir a l'apartat que tenen reservat per a ells i oferir tots els plats i rebre les comandes. Ho fan a través d'una clau d'accés que els facilita Creativa Online. De moment han estat una quinzena de negocis els que han demanat ajuda a l'empresa bisbalenca per tal de poder pal·liar el cop que ha suposat la mesura decretada pel Govern. Aquesta no és la primera iniciativa de Creativa Online després de l'esclat de la pandèmia. Fa uns mesos van fer el mateix amb el comerç.

Els bars i restaurants afectats per la decisió del Govern tenen una nova alternativa. L'empresa informàtica Creativa Online de la Bisbal d'Empordà posa a disposició de manera gratuïta una plataforma on poden rebre comandes i oferir els seus productes per emportar. Es tracta d'una web "totalment autogestionable" per part de cada negoci". En aquest sentit, Creativa Online inclou l'establiment que ho demani dins de la pàgina web mare 'peremportar.org' i allà els facilita un espai on cada bar o restaurant ofereix els diferents plats amb els preus i la descripció, si ho considera.

L'empresa també ha dissenyat un sistema de reserva tant de l'àpat com de l'hora prevista per anar a recollir-lo, per tal que no hi hagi aglomeracions i s'eviti així la possibilitat de contagi. El propietari de l'establiment comptarà amb una clau d'accés que li donarà Creativa Online perquè pugui canviar l'oferta, els preus o el que necessiti i rebrà les comandes per correu electrònic o watshapp. El pagament en cap cas és a través de la web, sinó que el client abona l'import un cop recull la comanda al bar o restaurant.



"Hem d'ajudar-nos entre nosaltres"

El gerent de Creativa Online, Jordi Torres, explica que el motiu de tirar endavant la iniciativa és la voluntat de poder ajudar un sector "molt castigat". "Si no ens donem un cop de mà entre nosaltres serà molt complicat", assenyala. Torres explica que amb la pandèmia "hi perdem tots" i el que busquen és poder aportar el seu "gra de sorra" per als negocis que s'han vist més colpejats per les mesures contra el coronavirus, en aquest cas els bars i restaurants.

I és que aquesta no ha estat la primera vegada que Creativa Online dona suport de forma desinteressada a empreses afectades per la pandèmia. Durant la primera onada de la crisi va posar en marxa un sistema similar per ajudar a comerços per tal que poguessin vendre a través d'internet. "Nosaltres som tots autònoms i sabem que tota ajuda és bona", conclou Torres.