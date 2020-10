La nova biblioteca de l'Estartit: un santuari pels fans dels Beatles

En construcció. La biblioteca de l'Estartit, que es troba en la darrera fase de la seva construcció, inclourà una zona dedicada al fons cedit pel periodista Josep Maria Francino, qui durant 57 anys ha estat col·leccionant i arxivant material sobre els Beatles

El dia que Josep Maria Francino va escoltar els Beatles per primera vegada només tenia 15 anys. Va ser l'any 1963 a Ràdio Nacional d'Espanya i el tema que va sonar va ser Twist and Shout. I no va caldre res més. En només dos minuts i cinc segons va néixer en aquell adolescent de l'Estartit una fascinació pels quatre joves de Liverpool que, 57 anys després, encara manté intacte convertit ja en una de les persones de l'Estat - i potser del món- que més material ha recollit i arxivat sobre el grup britànic.

Un tresor que ara custodiarà la nova biblioteca de l'Estartit, que s'està acabant de construir. «El que vull és que aquest treball de tants anys faci un servei. Que qui ho desitgi, pugui accedir a un espai de consulta sobre els Beatles que serà únic al món», explica Francino des de la Vall d'en Bas, on ara les parets de casa seva estan buides. «Tenia tota una habitació dedicada exclusivament als Beatles i les parets plenes de pòsters i discos emmarcats. Ara tot és a l'Estartit», explica orgullós el periodista, músic i col·leccionista, qui també és fundador -juntament amb Ramon Moreno- del festival Beatles Weekend i autor del llibre Beatlemania, una crònica personal.

Caixes i més caixes que contenen: retalls de premsa, revistes musicals, pòsters de concerts, vinils, gravacions de programes de ràdio, entrades de concerts, llibres, fotografies, covers fets per altres grups o marxandatge de tota mena, entre moltes altres coses, cap d'elles però, aconseguides en una subhasta. Entre tan material, Francino destaca dues joies de la corona que no li van costar «ni un duro»: un pòster del 1965 «que no tenen ni els d'Emi Espanya» i les cartes que es van enviar amb la mare d'en George Harrison, Lousie, i amb el Father Tom McKenzie.

Però també d'altres que només pot preservar en els seus records: el primer concert al qual va assistir el 1965 a Barcelona; haver conegut Paul McCartney, Sean Lennon i Yoko Ono; els concerts que va fer amb el seu grup Magic Mistery Grup i el primer cantant dels Beatles, Tony Sheridan o quan amb fans d'arreu del món van evitar l'enderroc de la glorieta on es van conèixer els pares de John Lennon.



Donar visibilitat al fons cedit

Respecte a la nova biblioteca, estarà ubicada en el segon pis d'un edifici de dues plantes, on actualment ja hi ha instal·lada, a la planta baixa, l'escola bressol. En aquest segon pis de 450 metres quadrats, es reservarà un espai on arxivar i emmagatzemar la documentació cedida per Francino. «El que volem fer és catalogar-ho tot per facilitar les consultes i, posteriorment, digitalitzar-ho», explica Sabina Plaja, tècnica de cultura de l'EMD, qui puntualitza que hi ha molt fons escrits i sobretot, sonor.

Actualment, la biblioteca es troba en l'última fase d'obres que ha de permetre l'adequació de la planta, la instal·lació del subministrament i la col·locació del mobiliari. «Quan la biblioteca ja estigui muntada i oberta, una de les prioritats serà fer visible el fons dels Beatles», subratlla Plaja qui avança algunes de les propostes per fer-ho: fer una exposició a l'any; tenir una vitrina amb l'element Beatle del mes; o fer presentacions de llibres dedicats al grup britànic. A part, l'equipament comptarà amb una sala polivalent, un espai infantil, o una zona d'estudi, entre altres. «Sent optimistes, ens agradaria inaugurar la biblioteca per Sant Jordi, però pensem que potser serà el juliol, pel pròxim Beatles Weekend», afegeix.

Mentrestant Francino, espera impacient aquest dia per veure el nou receptacle de la tasca de tota una vida. «Em fa molta il·lusió. Vaig començar com a fan, després vaig continuar com a col·leccionista i ara ja em considero un arxiver», afegeix. Una afició que té previst continuar perquè el «material és inacabable». El que és segur és que sempre ben aviat, la biblioteca de l'Estartit es convertirà en un nou santuari pels fans dels Beatles.