El nou alcalde de Calonge cobrarà 5.000 euros anuals més que l'anterior al càrrec

El nou alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, cobrarà 50.000 euros anuals per exercir el càrrec amb dedicació exclusiva de 40 hores setmanals. Així es va aprovar en ple extraordinari celebrat ahir amb els vots a favor de Junts per Calonge, PSC, PP i Republicans i en contra de la CUP, ERC i Avancem. Aquest sou suposa un increment de 5.000 euros respecte al que cobrava, inicialment, el seu predecessor, el republicà Miquel Bell-lloch, que percebia una paga anual de 45.000 euros bruts, també amb dedicació exclusiva, però de 35 hores setmanals. Soler també tindrà més delegacions assignades per «agilitzar tràmits i gestions».

Dels nou membres que formen l'equip de govern, sis regidors tindran una dedicació parcial de 27 hores setmanals i cobraran 33.750 euros anuals bruts. Seran els tres socialistes: Arturo Prades, Sergi Orduña i Mercè Orduña; el del PP, Alberto Mas, i dos de Junts per Calonge, Joan Caner i Marta Geli. Els dos edils restants -Albert Ros i Norbert Botella- cobraran per assistència als diferents òrgans col·legiats: els plens es pagaran a 400 euros per sessió, les Juntes de govern local a 350 euros, les comissions informatives a 200 euros, la junta de portaveus a 100 euros i les meses de contractació a 50 euros.

A més, a diferència de l'anterior mandat liderat per Bell-lloch, els plens se celebraran cada mes i no cada dos mesos com es feia fins ara i les juntes de govern es faran cada setmana en lloc de cada 15 dies.

Unes retribucions i canvis que van generar una encesa disputa entre govern i oposició. El més contundent va ser el republicà Miquel Bell-lloch, qui va criticar la «pujada de sou» en temps de pandèmia. «El pacte de la vergonya comença el seu camí amb un bon lubricant econòmic», va etzibar el líder d'ERC, qui va assegurar que els membres del govern «venen a fer calaix» perquè cap d'ells «deixa la seva feina». «No tenen decència», va afegir. Bell-lloch també es va referir a la reducció de sous del 25% que es va aprovar en el ple del maig passat per la crisi econòmica generada per la covid-19 i que va acabar el 30 de setembre. «Amb la reducció, el govern hauria suposat un cost anual de 160.714, 30 euros. Vostès doblaran aquesta xifra», els va retreure el d'ERC, qui va assenyalar que ahir es va fer «evident el verdader motiu» de la moció de censura, que «no és cap més que un repartiment de cadires i de sous».

Un guant que va recollir l'edil de la CUP, Lluís Casas, qui va titllar «l'increment» de salaris de «decebedor i preocupant». «Sembla que la crisi ja hagi passat, i a la primera de canvi, pujada de salaris», va carregar Casas, qui va proposar tornar a reduir els sous un 25% i fer una donació per la covid. «Per fer aquestes coses sobrem. La gent està patint moltíssim i aquí fem una pujada de salaris», va afegir, criticant també que les juntes de portaveus passin a ser setmanals.

Per la seva part, des de l'equip de govern, Jordi Soler va assegurar que les seves retribucions «surten» dels números que van fer ERC i Avancem quan estaven al govern. «L'únic que hem fet és aplicar el percentatge de les hores», va explicar Soler, qui va puntualitzar que «no hi ha hagut augment de salaris» i que en el seu govern hi ha un «regidor més». «Considerem que ens ho valem, i que si treballéssim a la vida privada ens guanyaríem millor la vida», va precisar.

Qui més va parlar, però, va ser l'edil del PP, qui va intervenir múltiples vegades per fer retrets als partits de l'oposició i per defensar la gestió del nou equip de govern. «El que cobraven per fer una mala feina era molt més car que el cobrem nosaltres per fer bona feina. Intentar comparar em sembla temerari», va dir Mas, qui va titllar de «vergonyosa» la feina feta per l'anterior govern a Calonge.