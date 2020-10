Cinc detinguts per assaltar una casa a la Bisbal d'Empordà i apunyalar de gravetat un home

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de la Bisbal d'Empordà ha detingut cinc homes d'entre 19 i 28 anys per un robatori en una casa de la població i per apunyalar de gravetat el propietari de l'habitatge.

Els fets han tingut lloc cap a les tres de la matinada d'aquest dimecres, quan la Policia Local ha rebut l'avís que els alertava d'un possible robatori violent dins un domicili del carrer Sicília. Quan els agents han arribat al lloc, han vist com un turisme marxava a gran velocitat. Els han seguit fins al passeig Marimon Asper on, de dins el vehicle, n'han sortit cinc sospitosos que han fugit a peu en diverses direccions. Els agents locals han aconseguit atrapar un dels homes.

Alertats dels fets, agents dels Mossos d'aquesta comissaria, amb el recolzament d'efectius de l'àrea regional de Trànsit de Girona i de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols han iniciat un dispositiu de recerca. Els agents han localitzat un segon home amagat sota un camió al carrer Sport, i a tres fugitius més els han atrapat en un descampat del carrer Ramon Masifern.

Paral·lelament diverses patrulles dels mossos s'han adreçat al domicili on havia tingut lloc el robatori per recopilar tota la informació dels fets. Les víctimes, una parella i quatre menors d'edat que es trobaven al domicili en els moments dels fets, han explicat que tres lladres havien entrat trencant un vidre de la casa.

Un cop dins, havien lligat la propietària amb unes brides, i havien ferit el seu marit amb una arma blanca a la cama, causant-li ferides de gravetat a la femoral i un fort cop al cap. A la víctima l'han traslladat amb ambulància a l'hospital Trueta de Girona. Segons fonts de l'hospital, l'han hagut d'operar i està en estat greu.

Durant l'escorcoll del turisme i dels detinguts, els Mossos van localitzar tres capses plenes de cabdells de marihuana, una destral, dues brides, una navalla, un passamuntanyes, un telèfon mòbil, un tapaboques i diversos guants. Dins la casa hi van localitzar una bossa d'escombraries plenes de cabdells de marihuana.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions i properes imputacions als propietaris de la casa per un presumpte delicte contra la salut pública per tinença de drogues. Segons fonts de la investigació, l'assalt violent va ser per robar marihuana.

Està previs que els detinguts, amb múltiples antecedents, passin a disposició judicial divendres als jutjats de la Bisbal d'Empordà. L'advocada de tres dels arrestats, Natàlia Frigola, ha explicat que aquest dimecres s'han acollit al dret a no declarar en seu policial. Els hi atribueixen delictes d'intent d'homicidi, robatori amb violència i intimidació i contra la salut pública.