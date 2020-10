El nou contracte de neteja de Platja d'Aro costarà 59,6 milions i durarà deu anys

El nou contracte de recollida de residus i neteja viària de Castell-Platja d'Aro tindrà una durada de deu anys i un cost total de més de 59,6 milions d'euros. Així ho va confirmar ahir l'alcalde, Maurici Jiménez, qui va remarcar que suposa «un gran conjunt de millores per al municipi».

En el ple previst per avui a dos quarts de vuit del vespre, es votarà la proposta d'acord de classificació de les ofertes rebudes per part de tres empreses, «un pas necessari per poder adjudicar i firmar el nou contracte», va precisar el batlle. Concretament, es van presentar FCC Mediambiente SAU, Urbaser SA i GBI Servei, sent aquesta darrera la que ha obtingut més puntuació i a la qual s'adjudicarà la concessió, sempre que abans presenti les garanties i ningú entri al·legacions

Actualment, ja és GBI Serveis qui presta aquest servei, rebent a canvi uns tres milions d'euros anuals per part del consistori. Aquesta empresa va iniciar el contracte el juny del 2008 per un període de vuit anys i dues pròrrogues que s'han aplicat.

La licitació del nou contracte es va fer l'agost passat per un import de 5.156.167,72 euros (IVA inclòs) el contracte del primer any i un cost total de 60.920.752,40 euros, amb un termini de durada de deu anys sense possibilitat a pròrroga. L'oferta presentada per GBI Serveis proposa prestar el servei per un cost total de 59.607.736,55 euros (IVA inclòs).

La previsió del consistori és que el nou contracte entri en vigor l'1 de gener, moment en el qual la nova concessionària disposarà de sis mesos per renovar tota la maquinària, els contenidors i incorporar 18 nous treballadors, dedicats sobretot a la recollida de residus. «Tota la maquinària serà renovada i s'optarà per vehicles elèctrics perquè fan menys soroll a l'hora de realitzar alguns dels serveis», va subratllar Maurici Jiménez.

El batlle també va destacar que es renovaran tots els contenidors del municipi, un procés que s'ha de repetir d'aquí a cinc anys. «Quan són concessions llargues, els últims anys els contenidors ja es veuen envellits i és el que volem evitar», va valorar l'alcalde, qui va assegurar que tots els punts de recollida -alguns dels quals es reestructuraran- comptaran amb contenidors per a totes les fraccions de reciclatge.



Altres canvis i millores

Un dels objectius del consistori amb el nou contracte és evitar la saturació dels contenidors domèstics amb residus del sector comercial. Per això, la recollida de les escombraries de la restauració i el comerç local es farà dues vegades al dia: una al matí i l'altre a la tarda. «El problema és que per l'espai que tenen els comerços és difícil emmagatzemar gaires residus i per això, a vegades s'opta per llençar-ho als contenidors destinats a les escombraries domèstiques que s'acaben saturant», va puntualitzar Jiménez, qui va ressaltar que amb la nova mesura, això «no hauria de passar».

L'Ajuntament també vol evitar la imatge de «brutícia» que generen els contenidors a la part de l'avinguda comercial que va fins al passeig marítim. Per això, seran retirats i la recollida es farà de manera temporal. «Els contenidors es col·locaran a les vuit del vespre i es retiraran a les sis del matí», va explicar el batlle. A més, s'instal·laran minideixalleries on llençar piles, bombetes, o cartutxos d'impressora.

D'altra banda, per augmentar l'índex de reciclatge situat actualment entre el 25% i el 28%, el plec de condicions estableix que la concessionària obtindrà beneficis econòmics si aconsegueix incrementar aquest índex fins a com a mínim, complir el 55% que marca la normativa europea per a l'any 2025. Segons el document, el preu màxim a percebre d'aquesta variable serà de 199.831,35 euros anuals.

Un compliment de condicions que controlarà una empresa externa contractada pel consistori a un cost de 30.000 euros anuals, que realitzarà auditories de manera periòdica.



Ordenança de pisos turístics

En el ple d'aquest vespre -que serà telemàtic a causa de la covid-19- també està previst que es votin les ordenances fiscals per al 2021. El govern local proposa congelar totes les taxes i impostos menys l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i la taxa de recollida de residus industrials que es rebaixaran.

També es debatrà i votarà de manera definitiva la nova ordenança Municipal d'Habitatges d'Ús Turístic (HUTs), l'establiment d'un servei públic d'aparcament d'autocaravanes o una moció de l'AMI presentada pels Grups Municipals d'ERC i Junts de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitar l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, entre altres qüestions.

En principi, la majoria de propostes tiraran endavant, ja que l'equip de govern (PSC, ERC i la Vall d'Aro en Comú) compta amb majoria absoluta amb nou regidors respecte als vuit edils de l'oposició (JxCat, Som i Cs).