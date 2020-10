Platja d'Aro multarà amb fins a 3.000 euros els pisos turístics que vulnerin l'ordenança

Els Habitatges d'Ús Turístic (HUT) de Castell-Platja d'Aro i s'Agaró que incompleixin la normativa podrien arribar a pagar multes de fins a 3.000 euros. Almenys això és el que contempla la nova ordenança municipal que regula aquesta activitat i que va ser aprovada de manera definitiva en el ple celebrat ahir al vespre. Les multes aniran des dels 750 euros fins a un màxim de 3.000 euros en funció de la gravetat, la intencionalitat i la reincidència de la infracció.

Les faltes més greus que contempla la normativa i que implicaran la sanció màxima són: tenir pisos turístics funcionant il·legalment; aportar dades inexactes i falses; o superar el límit d'aforament en més del 50% d'ocupació màxima, entre d'altres. A més, dependent de la gravetat dels fets, l'Ajuntament podrà suspendre durant 1 o 2 anys l'habitatge d'ús turístic del registre municipal.

Aquest municipi ha doblat el nombre de pisos turístics en només tres anys. El 2017 havien donat d'alta la llicència més d'un miler de propietaris. Actualment, ja en són 2.121. Un creixement que, segons va explicar fa uns mesos el regidor d'activitats econòmiques, Joan Barceló, va portar el consistori a plantejar la «necessitat» de disposar d'una ordenança que regulés l'activitat.

La normativa va veure la llum a principis d'any, es va aprovar inicialment i per unanimitat en el ple del febrer passat i, segons el consistori, va ser elaborada de manera consensuada amb l'Associació d'Apartaments Turístics (ATA).

Aquesta normativa només afectarà aquells immobles que siguin 100% turístics i que no lloguin, només, estances. És precisament aquest darrer model el que, segons va explicar l'alcalde, Maurici Jiménez, està generant més maldecaps al municipi. «Hi ha qui té apartaments d'estiueig i lloga habitacions sense que això estigui regularitzat ni quedi registrat enlloc i que suposa un greuge per la resta d'activitats que sí que ho estan», va assenyalar el batlle. De fet, la Generalitat tot just ha començat a regularitzar aquest tipus d'activitat. L'agost passat, el Govern català va aprovar un decret de turisme a partir del qual s'autoritza el titular d'un immoble a llogar-lo com a molt a quatre persones per habitacions i durant com a màxim un mes, sempre que resideixi a la llar i la comparteixi amb els turistes.

Sobre l'existència de problemes relacionats amb els HUTs, el batlle va precisar que, ara mateix, no tenen constància de cap queixa.