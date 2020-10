Detenen un home que cultivava prop de 400 plantes de marihuana en una masia a Regencós

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 51 anys que cultivava prop de 400 plantes de marihuana en una masia de Regencós. Els agents van tenir indicis de l'activitat al domicili i dijous van fer una entrada i registre que en va confirmar les sospites.

A l'exterior de la casa hi van localitzar 160 plantes en testos i 100 més a terra amb un reg per degoteig per fer créixer la droga. A dins de la masia hi van trobar una sala on s'assecava part de la maria. En concret hi van intervenir 136 plantes penjades i sis assecadors verticals plens de cabells. En una altra sala, a més, hi havia diferents recipients plens de marihuana i una bàscula de precisió.

En una altra part de la masia també hi van trobar una màquina centrifugadora de marihuana, necessària en el procés per poder generar la droga. El valor total de la droga una vegada introduïda al mercat il·legal seria d'uns 52.000 euros, les plantes de marihuana i uns 50.000 euros els deu quilos de cabdells.

Per tot plegat, els Mossos van acabar detenint l'home que té antecedents i que serà citat en breu pel jutjat d'Instrucció de la Bisbal d'Empordà els propers dies.