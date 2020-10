Palamós blindarà els seus accessos amb càmeres lectores de matrícula

Els accessos de Palamós comptaran, a principis de l'any que ve, amb càmeres de videovigilància lectores de matrícula. Així ho va confirmar ahir el regidor de seguretat i mobilitat, Alfons Bartolomé (ERC), qui va avançar que, si no hi ha imprevistos, la instal·lació dels deu aparells -cinc captadors de matrícules i cinc càmeres de control de trànsit- es farà entre el 10 i el 20 de desembre.

Concretament, s'instal·laran càmeres en cinc entrades i sortides de la localitat: a l'avinguda Catalunya, al carrer López Puigcerver, al passeig Marítim, a l'avinguda Àngel Guimerà i a la rotonda de la Dama dels Vents que serveix per entrar i sortir de la C-31.

En cadascun d'aquests punts s'instal·laran dos tipus de càmeres diferents: de control de trànsit i lectores de matrícula. Les primeres no poden enregistrar i només emeten imatges a temps real de l'activitat de la circulació dels vehicles de l'àmbit on estan instal·lades.

Les segones, permeten identificar les matrícules dels vehicles que circulen per la zona, mitjançant una aplicació de software. Algunes matrícules s'hauran introduït prèviament al sistema i en cas de detectar-se alguna irregularitat o algun vehicle sospitós, s'activarà l'avís a la Policia Local.

Aquestes càmeres se sumaran a les que ja funcionen des del novembre del 2018 en els accessos de les urbanitzacions de La Fosca i Mas Pareras. «Amb la instal·lació de les noves càmeres tindrem coberts tots els accessos a la localitat», va detallar Bartolomé, qui va afegir que, a part de «millorar la seguretat ciutadana» també són un element «dissuasiu» a l'hora d'evitar delictes o conductes incíviques.

Segons l'edil, la intenció del consistori era instal·lar els nous aparells el juny passat. L'actuació, però, es va endarrerir a causa de la crisi sanitària provocada per la covid-19 i del confinament. Finalment es va aprovar el projecte d'obres, de manera inicial, el dimecres passat per decret d'alcaldia. Dos dies abans, el 19 d'octubre, l'inspector en cap de la Policia Local va fer arribar un informe al consistori per manifestar «la necessitat» d'aprovar per «urgència» el projecte.

L'obra compta amb un import de 41.167,12 euros contemplat en el pressupost municipal del 2020.



Informe de la Policia Local

Una «necessitat» que la Policia Local va justificar en un informe elaborat el febrer passat. En el document, el cos policial remarca que durant l'estiu i els caps de setmana, Palamós «incrementa» la seva població passant de 18.000 habitants durant tot l'any a més de 60.000 en els altres períodes, persones que «majoritàriament» s'allotgen dins el nucli urbà.

«Els fets delictius es produeixen principalment dins del nucli urbà: establiments, polígon industrials, domicilis (primera i segona residència) i furts i robatoris violents a la via pública (passeig marítim, platges, cales, camins de ronda o al nucli antic), es detalla en el document en el qual s'afegeix que això genera «una inseguretat molt gran».

Per tot plegat, la Policia Local conclou que la instal·lació de càmeres els permetrà «ser més eficients», oferir un servei públic «de més qualitat des del punt de vista de la seguretat a la ciutadania» i «prevenir» delictes, ja que la majori de delinqüents son de fora de la població i, generalment, es desplacen en vehicles.