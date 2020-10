El viver d'empreses Nexes de Forallac creix amb persones amb segona residència

El viver d'empreses de Forallac ha incorporat dues noves empreses en plena crisi per la covid-19, ha mantingut les que tenia –una trentena- i ha incrementat el nombre persones amb segona residència que hi teletreballen. El gerent de Nexes, Quim Gudayol, assegura que durant el confinament van estar treballant "més que mai". De fet, durant aquest període cap empresa va tancar i en els dos últims mesos s'hi ha instal.lat nous negocis de serveis d'enginyeria fotovoltaica i de distribució de productes farmacèutics. Nexes compta amb diferents despatxos, naus i espais de 'coworking' i, darrerament, ha experimentat dos nous tipus de demandes.

Per un costat, la de treballadors d'empreses que teletreballen, però que no volen fer-ho des de casa i opten per anar a un espai més professional, amb contacte amb altre gent i amb una molt bona connexió a Internet. Per l'altre, la d'empreses i professionals de grans ciutats, com Barcelona, per exemple, que tenen segona residència a la zona i opten per treballar des de Nexes un o més dies de la setmana.

Gudayol remarca que, en plena pandèmia, algunes empreses van haver de "repensar" els seus negocis. Per ajudar-los, als emprenedors que no van facturar res entre els mesos de d'abril i maig, no els van cobrar res. L'única baixa que ha patit el viver de Forallac els últims mesos és la de marca de ginebra NUT, que per volum de producció necessita un espai més gran i s'ha instal.lat al polígon industrial de Vulpellac per crear una destil.leria més gran i més adequada a la seva demanda.

Actualment, Nexes està al 80% de capacitat i disposa d'algun despatx i espai de coworking lliure, tot i que les naus estan completes.