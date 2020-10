Un noi de 15 anys de Begur ja suma més de 139.000 seguidors a TikTok

El municipi de Begur té un dels influencers més buscats i sol·licitats no només de la comarca, sinó de tot el país. I només té 15 anys. Es tracta de Blai Corpas, un jove begurenc que ja suma més de 139.000 seguidors a TikTok, la xarxa social xinesa que permet crear i compartir vídeos de curta durada.

En el cas de Corpas, l'èxit el va obtenir ja des de la seva primera publicació, que va fer el juliol passat: un vídeo on imitava la mediàtica Belén Esteban i que va obtenir més de 3.000 «m'agrada». Des de llavors, la seva fama no ha parat de créixer, i ha aconseguit més de 139.000 seguidors i s'ha convertit en un dels influencers més coneguts en el territori gironí. «Al principi penjava els vídeos a l'Instagram, on només els podien veure els meus amics, i com que triomfaven molt em van insistir perquè ho obrís a tothom», explica Corpas, qui assegura que no s'esperava aconseguir tants seguidors i tan de pressa.

Ara ha creat un personatge que es diu Bélen i fa vídeos de comèdia. «M'agrada molt, perquè m'ho passos molt bé i entretinc la gent», subratlla aquest noi de només 15 anys, que té clar que vol ser periodista i seguir penjant continguts a TikTok i a Instagram, on, de moment, ja acumula 8.000 seguidors. De fet, és tan conegut en el món de les xarxes socials que quan va a Girona o a Platja d'Aro el paren pel carrer per demanar-li fotografies. «Al principi em feia vergonya, però ara ja no», remarca.

Entre els seus seguidors s'hi troben alguns dels influencers més de moda d'Espanya, com @annaayorinde1, qui té gairebé un milió de seguidors, o @nestorseler17, qui supera el mig milió de followers. «Amb ells hem fet col·laboracions perquè ens hem fet molt amics, sobretot per WhatsApp i perquè tots tres ens dediquem a la comèdia», especifica Corpas. I és que el begurenc no deixa de rebre propostes per fer col·laboracions o, fins i tot, per fer promocions de productes. A part de dedicar-se a les xarxes socials, Blai Corpas va a l'institut i també és patinador artístic al club patí Sant Feliu de Guíxols.

El begurenc forma part del grup de gironins més populars a TikTok, com Àngela Mármol, a qui segueixen 3,4 milions de persones; Annersite, amb 402.600 seguidors; o Álvaro Mirón, amb un total de 267.000 followers, entre d'altres.