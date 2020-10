Calonge rebaixarà l'IBI, l'impost de vehicles i la taxa de terrasses per al 2021

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni rebaixarà els principals impostos per al 2021 per fer front a la crisi de la covid-19. L'equip de govern presentarà unes ordenances que inclouen una reducció de l'IBI, de l'impost de vehicles i de la taxa d'ocupació de via pública de les terrasses. També inclouran bonificacions per a les persones vulnerables i l'eliminació de la taxa pel servei de control i tinença d'animals. L'objectiu és, segons el govern municipal, reduir la "pressió fiscal" amb "la mirada posada a mantenir la reducció impositiva l'any 2022". Amb les noves ordenances, l'Ajuntament preveu una reducció d'ingressos per l'IBI del 3%.

La rebaixa d'aquest impost s'estructurarà en dos eixos. Per una banda, la reducció de l'1% de la quota i, per l'altra, les bonificacions de fins al 80% per a famílies nombroses, monoparentals, vidus i persones amb discapacitat. Les bonificacions s'aplicaran a les persones en situació de vulnerabilitat en funció dels ingressos de la unitat familiar. També s'incorporaran bonificacions per aprofitament tèrmic, s'incrementaran els anys de bonificació d'habitatges de protecció social i es bonificarà els propietaris que posin a lloguer habitatges a un per assequible per als joves.

En relació a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, hi haurà una rebaixa del 30% per la major part de vehicles. Les ordenances proposen reduir aquest percentatge als vehicles de menys de 16 cavalls fiscals de potència.

Les noves ordenances també contemplen una reducció del 95% de la quota d'ocupació de la via pública de terrasses de bars, restaurants i hotels. La rebaixa, a més, es mantindrà l'any 2022 per a les autoritzacions vigents aquest any. A aquesta rebaixa s'hi afegeix la reducció d'un 95% de la taxa de guals i reserves d'espais de comerços, hotels i allotjaments per al 2021.

El consistori també ha previst ajuts per a les persones en situació de vulnerabilitat. Les persones vídues i les persones amb discapacitat es podran beneficiar d'aquests ajuts per pagar l'IBI, la taxa d'escombraries i l'aigua. El gruix més important es destinarà als ajuts pel pagament de l'IBI, que podran arribar a cobrir fins al 80% de l'import per a famílies nombroses, monoparentals, discapacitades amb més d'un 33% i persones vídues.

Pel que fa a l'IBI, hi haurà una bonificació del 50% per als habitatges cedits a la borsa de lloguer social, del 95% als immobles rústics de les cooperatives agràries i del 50% en els habitatges de protecció social durant els primers tres anys.

En relació a la taxa d'escombraries, hi haurà una bonificació del 100% per a les persones en situació de pobres i de gent gran en situació vulnerable. També es bonificarà un 20% a aquells que facin compostatge casolà, entre d'altres.

Les ordenances també contemplen la bonificació del 10% de la quota a cadascun dels germans que utilitzin la llar d'infants i un 10% a les famílies nombroses i monoparentals.