Investiguen una veïna de Palafrugell per un escrit a les xarxes contra un Guàrdia Civil per l'1-O

El jutjat número 3 de Tortosa ha citat a declarar com a investigada una veïna de Palafrugell per un escrit a les xarxes sobre un Guàrdia Civil que va participar en les càrregues policials a Roquetes i Santa Carles de la Ràpita l'1-O. La dona, de 70 anys, compareixerà per videoconferència el proper 3 de novembre als jutjats de la Bisbal d'Empordà en el marc de la causa que instrueix el jutjat de Tortosa arran de la denúncia de l'agent. De moment, però, no se sap quins delictes se l'hi imputen.

Segons ha explicat l'advocada de la investigada, Montse Vinyets, el Guàrdia Civil va presentar denúncia l'endemà del referèndum al.legant que havia vist imatges seves i el seu nom a les xarxes, on li proferien insults per l'actuació.

La Guàrdia Civil va trametre al jutjat la instrucció i posteriorment es va elaborar un atestat més ampli amb el seguiment de persones que havien fet algun tipus de comentari contra l'agent de la benemèrita.

El CDR Peix Fregit de Palafrugell ha anunciat una convocatòria de suport a la investigada el 3 de novembre davant dels jutjats de la Bisbal. Consideren que es tracta d'una nova "persecució del moviment independentista per part de l'estat espanyol" amb la voluntat "d'eradicar tota la dissidència amb forts escarments".

En aquest sentit, alerten que no aconseguiran silenciar-los. "No hi ha prou jutges, ni prou presons per tantes i tants catalans, com la Mariona, que treballen per construir la república catalana", remarquen en un comunicat.