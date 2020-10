Salut farà un cribratge massiu divendres i dissabte a Palafrugell

El Departament de Salut, en coordinació amb el Centre d'Atenció Primària (CAP) i l'Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà), farà un cribratge massiu al municipi. Les proves per detectar casos de covid-19 es faran a la pista annexa del pavelló poliesportiu divendres i dissabte de 10 del matí a 14 hores i de les 15 hores a les 19 hores. El cribratge se centrarà en la població d'entre 30 i 60 anys i els que hi acudeixin hauran de portar la targeta sanitària i el DNI o NIE. Segons les últimes dades, Vic és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 2.563 i en segona posició hi ha Palafrugell, amb 2.461. El municipi té una incidència acumulada a14 dies de 1.228.