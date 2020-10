Investiguen una veïna de Palafrugell per un escrit a les xarxes contra la Guàrdia Civil

El jutjat número 3 de Tortosa ha citat a declarar com a investigada una veïna de Palafrugell per un escrit a les xarxes sobre un guàrdia civil que va participar en les càrregues policials a Roquetes i Sant Carles de la Ràpita l'1 d'octubre (1-O). La dona, de 70 anys, compareixerà per videoconferència el proper 3 de novembre als jutjats de la Bisbal d'Empordà en el marc de la causa que instrueix el jutjat de Tortosa arran de la denúncia de l'agent. De moment, però, no se sap quins delictes se li imputen. Segons l'advocada de la investigada, el guàrdia civil va presentar denúncia l'endemà del referèndum al·legant que havia vist imatges seves on li proferien insults per l'actuació.



La denúncia de la Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil va trametre al jutjat la instrucció i posteriorment es va elaborar un atestat més ampli amb el seguiment de persones que havien fet algun tipus de comentari contra l'agent de la benemèrita.

L'autodenominat Comitè de Defensa per la República (CDR) Peix Fregit de Palafrugell ha anunciat una convocatòria de suport a la investigada el 3 de novembre davant dels jutjats de la Bisbal, el dia que se l'ha citat a declarar.

El CDR ha emès un comunicat donant suport a la veïna investigada. En l'escrit, denuncien que es tracta «d'una persecució al moviment independentista per part de l'estat espanyol»: «Per qui no la conegui, la Mariona, més coneguda com a senyoreta Mariona, és una persona molt estimada al poble, té 70 anys, ha estat professora del col·legi Vedruna 44 anys, dels quals 10 anys en va ser la directora, la mateixa escola on va exercir la Dolors Bassa, a part de participar activament en la vida social del poble».



«Escarments»

Segons el CDR, aquesta citació és «una mostra de la justícia espanyola d'erradicar tota la dissidència amb forts escarments» i afegeixen que «l'estat espanyol, que encobreix els GAL, condecora torturadors franquistes, es nega a investigar els delictes de la monarquia i un altre llarg i vergonyós etcètera. En té prou amb una denúncia d'aquell guàrdia civil per injúries i insults per citar la nostra companya Mariona a declarar».

Curiosament, l'any 2018 una vintena d'integrants dels CDRs van assetjar el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena en adonar-se que estava sopant en un restaurant de Mont-ras. El jutge instructor de la causa de l'1-O sopava amb una vintena de persones en una coneguda rostisseria quan va ser increpat per un grup de persones i va abandonar l'establiment escortat per la seva seguretat.