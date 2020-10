Detingut un veí de Palafrugell per enaltir els atemptats de Barcelona i Cambrils

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell un home per enaltir les accions terroristes dels autors dels atemptats de Barcelona i Cambrils poques hores després que cometessin els atacs. L'arrestat va difondre missatges a internet en què definia com a «màrtirs», segons la policia, les persones que acabaven de cometre els atemptats del 17 d'agost.

La investigació policial constata que de manera reiterada i perllongada en el temps aquest mateix veí de Palafrugell també ha difós missatges per promocionar el gihadisme, enaltir i defensar atacs terroristes i justificar la violència com a forma d'alliberament.

Agents de l'Àrea Central d'Informació Exterior de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra van fer la detenció aquest divendres passat. L'arrestat és un home de 34 anys i de nacionalitat marroquina. Se l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte d'enaltiment del terrorisme. Després de passar a disposició judicial, el jutge va decretar la seva llibertat amb mesures cautelars de retirada del passaport i obligació de presentar-se cada mes al jutjat.



Havia marxat a França

Es dona el cas que l'investigat feia uns mesos que vivia a França. Però el dimecres passat es va desplaçar a Catalunya per renovar el permís de residència i retornar immediatament al país gal. Divendres a la tarda, poc abans de marxar, va ser interceptat i detingut pels Mossos a Palafrugell. Una detenció que s'ha dut a terme després de cinc mesos d'investigació.

La investigació s'emmarca en l'activitat d'observació i monitoratge de les xarxes socials, plataformes i fòrums islamistes radicals que duen a terme els especialistes en aquest àmbit.

El detingut, segons la policia, va difondre públicament a les xarxes socials, de manera reiterada i perllongada en el temps, continguts que tenien per objectiu promocionar el gihadisme, enaltir i defensar les activitats del grup terrorista DAESH i justificar la violència com a forma d'alliberament.

Un exemple d'aquest ideari es constata en els continguts que el detingut va publicar poques hores després dels atemptats del 17 d'agost de Barcelona i Cambrils en què enaltia els autors dels atacs perpetrats atribuint-los la categoria de màrtirs i lloant les accions terroristes que feia poc temps acabaven de cometre.

La investigació, que continua sota secret d'actuacions, ha estat dirigida pel Jutjat Central d'Instrucció número 6 i coordinada per la Fiscalia de l'Audiència Nacional.



15 detinguts en 9 anys a Girona

La província de Girona és el sisè punt d'Espanya on s'han detingut més persones acusades de ser presumptes gihadistes des de l'any 2012. En total s'han arrestat fins a 15 persones acusades presumptament de realitzar pràctiques relacionades amb aquest tipus de terrorisme. Totes les detencions s'han dut a terme en un total d'11 operacions que han desenvolupat els diferents cossos policials. És a dir, entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.

Catalunya és un lloc vulnerable i especialment després dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'any 2017, quan es van produir uns greus atemptats a l'agost amb múltiples víctimes mortals. A les comarques de Girona, es va descobrir que la cèl·lula terrorista provenia de Ripoll. De la cèl·lula, van morir-ne cinc dels 14 membres en una explosió a la casa d'Alcanar on fabricaven el material per provocar una gran massacre. Els membres de la banda tenien relació entre ells, alguns fins i tot eren germans i anaven a la mesquita de Ripoll. A Ripoll, però, la policia va acabar detenint tres persones com a presumptes autores dels atemptats o per estar-hi relacionades.

Per sobre de la província de Girona hi ha cinc zones d'Espanya on s'han produït més detencions. Lidera el llistat la de Barcelona, on hi ha hagut 48 operacions i 87 detencions en els últims nou anys.