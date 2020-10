La Bisbal renova una ordenança de l'any 2000 que multava en pessetes

Multes de 15.000 pessetes per no comunicar la mort d'un animal de companyia al consistori i de fins a 100.000 pessetes per abandonar-lo. Aquests són alguns dels imports de les sancions que contempla l'ordenança de control i tinença d'animals que segueix vigent a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. Tot i que la normativa ha estat renovada i aprovada pel ple aquesta setmana, la que es va aprovar definitivament el 24 d'octubre de l'any 2000 seguirà sent vàlida fins que la nova sigui publicada en els organismes oficials de l'Estat.

Segons va reconèixer el mateix Ajuntament al ple de dimarts passat, l'ordenança estava «obsoleta», ja que es va fer fa 20 anys -i la pesseta va deixar de circular el març del 2002- motiu pel qual calia «modernitzar-la i adequar-la» a la llei actual.

Ara, amb l'actualització que ha realitzat l'equip de govern (ERC, CUP i en Comú Guanyem) i que va aprovar tot el ple per unanimitat, les infraccions passaran de costar d'entre 15.000 a 100.000 pessetes a entre 300 i 3.000 euros en funció de la seva gravetat.

Diari de Girona no ha pogut accedir a la nova normativa, ja que segons l'Ajuntament no farà públic el seu contingut fins que no entri en vigor. A més, des de l'ens asseguren que tampoc es començaran a aplicar sancions fins que s'hagi informat a la ciutadania.

Tot i això, en el ple del passat mes de juny, quan l'ordenança va ser aprovada inicialment, ja es va avançar que s'obligarà els veïns i veïnes del municipi a xipar els seus animals -amb multes de 300 euros si no ho compleixen-; a passejar-los lligats en qualsevol àmbit públic, ja sigui per carrers, camins o boscos; a aigualir les miccions dels animals i a vacunar-los -aquesta darerra sancionable amb fins a 3.000 euros- entre altres mesures. Durant la sessió, la regidora de Medi Ambient, Alba Solés, va precisar que el nou document també incorpora uns protocols sobre la recollida d'animals abandonats, una tasca que faran dues persones de la brigada municipal.



El mateix cas a Anglès

Aquest no és el primer municipi gironí on un ajuntament ha hagut de renovar una ordenança que encara multava en pessetes. L'any 2016, l'Ajuntament d'Anglès, va haver de realitzar el mateix procés després de detectar que en l'ordenança cívica de tinença d'animals –datada de 2008– les sancions se seguien «cobrant» en pessetes. En aquell cas, les multes anaven de les 2.000 a les 25.000 pessetes.