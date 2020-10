Comença el cribratge massiu a Palafrugell, el segon municipi català amb risc més alt

Aquest divendres ha començat el cribratge massiu que s'ha fet a Palafrugell (Baix Empordà) per tal d'intentar frenar l'expansió de contagis entre la població. I és que aquesta localitat és la segona de Catalunya amb l'índex de risc de rebrot més alt, per darrera d'Amposta. El gerent del CatSalut a Girona, Martí Carreras, reconeix que la transmissió "és difícil de controlar" al municipi i per això fan servir aquesta eina. "Tenim diferents brots detectats i la situació és complicada amb dades molt elevades", assenyala. Salut preveu fer unes 2.000 PCR en dos dies per tal de buscar persones asimptomàtiques d'entre 30 i 60 anys. El Departament ha negat algunes informacions que apuntaven que hi ha "barriades concretes" amb més contagis.



Amposta, Vic i Palafrugell: municipis amb més risc de rebrot

Amposta és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 2.1274. En segona posició hi ha Palafrugell, amb 2.217, i en tercera hi ha Vic, amb 2.157. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Valls (2,45), Amposta (1,93) i Olesa de Montserrat (1,86). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Palafrugell (1.566), Vic (1.471) i Salt (1.449).