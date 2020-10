La Generalitat obre un expedient a la flota d'arrossegament de Palamós

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat ha obert un expedient a la flota d'arrossegament de Palamós per incomplir la normativa tant en l'hora com el lloc des del qual surten a feinejar. Segons va informar ahir Ràdio Palamós, la norma especifica que els pescadors d'aquesta flota -formada per 23 embarcacions- han de sortir a les set del matí i des de la bocana del port. Les barques, però, surten abans de l'hora marcada i des de l'altura del far de Palamós.

Una infracció que el patró major la Confraria de Palamós, Toni Albalat, va reconèixer que estan cometent, però que va voler justificar explicant que la normativa és del 2012 i que a Palamós la sortida s'ha fet «sempre igual des de fa 100 anys». Segons va explicar a l'emissora local, aquest incompliment el fan perquè «la normativa és genèrica i no ens hi podem adaptar». En aquest sentit, Albalat va remarcar que en el port de Palamós habitualment hi ha molt de «trànsit» perquè hi passen embarcacions de pesca, d'esbarjo de mercaderies i creuers. Aquestes dues darreres, va subratllar que entren al port entre sis i vuit del matí, hora que coincideix amb la que ells haurien de sortir a feinejar i que els «impedeix» fer-ho des de la bocana tal com estableix la normativa. A més, va afegir que tot i que surten abans, també tornen més aviat.

Per tot plegat, Albalat va avançar que des de la Confraria de Palamós demanaran a la Direcció general de Pesca algun tipus «d'excepció» a la norma o una «solució al problema».

De moment, el procés es troba en la fase de presentació d'al·legacions per parts dels afectats, amb l'objectiu d'evitar una sanció econòmica per part de la Generalitat.

La flota d'arrossegament de Palamós està formada per 23 vaixells i només l'any 2019 van entrar a la llotja pesquera 1.649 tones de peix, dels quals 75.000 quilos eren de gamba, que van generar als pescadors un negoci valorat en 3,3 milions d'euros, més d'un terç de la facturació total.