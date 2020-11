Cremen un centenar de contenidors en desús a Calonge després d'una bretolada

Els Bombers han apagat un foc que ha cremat un centenar de contenidors a Calonge (Baix Empordà). L'Avís s'ha donat pels volts de dos quarts d'onze de la nit d'aquest dissabte quan s'han incendiat, just a tocar del camp de futbol on estaven apilats. Es tracta de contenidors en desús que l'Ajuntament de Calonge ha anat substituint els darrers mesos en el marc de la implantació de la campanya 'porta a porta' de recollida selectiva, que s'està fent al municipi. Tot apunta a una bretolada com a conseqüència del foc. Els Bombers també han hagut d'actuar per serveis similars a Igualada, on han cremat nou contenidors i Montornès del Vallès que se n'han calcinat set.