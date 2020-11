Els Mossos distingeixen «l'heroi» del temporal «Gloria» a Verges

El gener va ser un mes complicat a les comarques gironines per l'arribada d'un temporal, el Gloria, que va deixar inundacions i nombroses destrosses a molts punts de la província. La zona del Baix Empordà va acabar amb carreteres inundades i camps arrasats, però també amb accions de solidaritat per part de veïns en molts municipis que es van ajudar a uns i altres durant aquells dies.

Una d'aquestes persones és l'empresari de Verges Jordi Peraferrer, que es dedica al món de la construcció i, sobretot, al moviment de terres i runes. Els Mossos d'Esquadra de la Bisbal l'acaben de reconèixer per la seva «exemplar col·laboració» i per haver evitat el trencament total de la mota del riu Ter, fet que, segurament, va evitar una catàstrofe molt més gran per a la població, i probablement va fer que no s'haguessin de lamentar víctimes mortals. L'empresari no va dubtar en fer els treballs de contenció amb la seva maquinària pesada, tot i que això signifiqués posar en risc la seva vida.

L'Àrea Bàsica Policial de la Bisbal d'Empordà ha reconegut fa pocs dies Jordi Pereferrer amb una felicitació pública individual. Des dels Mossos asseguren que va fer una «col·laboració imprescindible, altruista i diligent», evitant que es trenqués tota la mota al seu pas pels municipis de Verges i la Tallada.

La setmana del 20 de gener, el temporal Gloria va afectar molt aquesta zona de la província. Concretament el 22 de gener, el riu Ter, al seu pas per la població de Verges, va pujar a uns nivells màxims.

Aquella nit, l'actuació desinteressada de l'empresari va ser imprescindible per evitar aquesta tragèdia, ja que la mota del riu es va trencar a l'alçada de Canet de la Tallada. Es tracta d'un nucli de la població que els Mossos ja havien desallotjat amb urgència. Amb la maquinària pesada, Jordi Peraferrer es va posar a arreglar la mota i va aconseguir contenir l'esvoranc.

La nit següent, i amb el temporal en contra, es preveia que el Ter, a l'altura de Verges, sobrepassés el que podria aguantar la mota. Cap a les deu de la nit, un veí va alertar que començava a perdre aigua en punts molt estratègics i posava en perill la banda nord del Ter, amb un risc greu per a Verges, la Tallada, Bellcaire i Albons, que podien patir inundacions importants si no s'actuava de pressa.

Els Mossos van informar dels fets al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i l'Agència Catalana de l'Aigua, dient que calia una actuació urgent. L'empresari no va dubtar en tornar a treballar per intentar contenir la situació. La situació era complicada, ja que no hi podien arribar els vehicles dels Mossos pel mig metre d'acumulació d'aigua. Al final, un veí va portar l'empresari amb un tractor fins a treure l'excavadora i va poder treballar.

Jordi Peraferrer s'hi jugava la vida, però va poder contenir la zona amb gruixos de terra. Al final, va veure com la zona començava a enfonsar-se i va haver d'abandonar les tasques. Tot i així, l'èxit que la mota aguantés és seu, asseguren els Mossos, ja que al final es va sostenir malgrat tenir algunes pèrdues d'aigua.



Un «ajudant» actiu

Els Mossos destaquen la col·laboració professional, desinteressada i la vocació de servei. Afirmen que no és el primer cop que l'empresari ajuda el cos. Per exemple, durant la nevada de 2010 va obrir diverses carreteres amb les màquines o pel gran incendi de Vilopriu de 2014 va posar a disposició la infraestructura i va donar caixes d'aigües als agents.