La pandèmia fa tancar els Arinco de Palamós per tercera vegada

Els cinemes Arinco de Palamós han tancat per tercera vegada i només un mes després de reobrir. Segons va informar ahir Ràdio Palamós, l'equipament s'ha vist obligar a tancar temporalment les sales al públic a causa de les restriccions imposades pel Govern per evitar la propagació de la covid-19. Amb aquest nou tancament, Palamós s'ha tornat a aquedar sense cinema.

Els Arinco van reobrir per segona vegada, el passat 24 de setembre, de la mà de la cooperativa Cinema 4 you, una entitat sense ànim de lucre que ja gestiona cinemes a Sitges i Sant Pere de Ribes. Els cinemes havien tancat per segona vegada, el mes de març passat, també a causa de la pandèmia i el confinament obligatori. En aquella ocasió, estaven gestionats per l'empresa Picking SPI i feia menys d'un any que tornaven a estar en funcionament, mantenint les tres sales i 925 butaques.

El primer dels tancaments es va produir el novembre del 2017 i després d'estar obert durant 56 anys. Concretament, va ser inaugurat l'any 1961 i convertit en multisala el 1990. Finalment, però, el 2017, l'equipament va tancar al·legant manca de rendibilitat econòmica.

Tres anys abans també havien abaixat la persiana els cinemes Kyton.