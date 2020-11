La veïna de Palafrugell investigada per incitar l'odi contra un guàrdia civil no declara al jutjat

La mestra jubilada de Palafrugell investigada per incitació a l'odi contra un guàrdia civil s'ha acollit al dret a no declarar. El seu nom apareix en una causa que porta un jutjat Tortosa, i on hi ha sis persones més encausades. Se l'investiga per haver fer un comentari a xarxes socials contra un agent que va participar a les càrregues de l'1-O.

"Ens volen fer por i sens dubte no me'n faran pas agafar", ha dit ella a la sortida dels jutjats de la Bisbal d'Empordà, on ha anat per fer una compareixença telemàtica, i on s'han concentrat una cinquantena de persones per donar-li suport. La seva advocada, Montse Vinyets, diu que la causa "no té sentit" i critica que es faci "un ús barroer" del delicte per "perseguir la dissidència política".

L'origen de la causa és una foto d'un guàrdia civil que es va difondre per xarxes socials després del referèndum. Se l'identificava com un dels agents que havien pres part a les càrregues policials que hi va haver a Sant Carles de la Ràpita i Roquetes durant l'1-O.

El guàrdia civil va denunciar la difusió de la imatge, i els comentaris que l'acompanyaven, i això va desembocar en una causa que s'ha mantingut secreta durant més de dos anys i que té més de 1.000 folis. El Jutjat d'Instrucció Número 3 de Tortosa ha acabat investigant set persones d'arreu de Catalunya –entre elles, la mestra de Palafrugell- i les ha encausades per un delicte d'incitació a l'odi.

Aquest dimarts, el jutjat ha pres declaració als investigats. En el cas de la mestra jubilada, que té 70 anys i mobilitat reduïda, la seva compareixença s'ha fet per via telemàtica. La dona, Mariona Reig, ha anat aquest matí als jutjats de la Bisbal d'Empordà, on estava citada.

L'acompanyaven la seva advocada i una cinquantena de persones, convocades pel CDR Peix Fregit, que s'han concentrat a la porta per donar-li suport. Entre elles, els alcaldes de Palafrugell i la Bisbal d'Empordà, i l'alcaldessa de Mont-ras.

A dins del jutjat, Puig s'ha acollit al seu dret a no declarar. "Ens volen fer por i sens dubte no me'n faran pas agafar", ha dit a la sortida. La seva advocada, Montse Vinyets, ha explicat que han decidit no declarar per fer palès que "és un absolut contrasentit que avui dia encara s'incoïn diligències per delictes d'odi quan la persona afectada és un membre dels cossos i forces de seguretat de l'Estat".



"Com un bumerang"

"Aquest delicte estava pensat per a col·lectius vulnerables; se n'està fent un ús barroer i contra la llei", ha subratllat Vinyets. "I en comptes d'això, s'està fent servir com un bumerang per perseguir la dissidència política i la participació a través de comentaris a xarxes socials", ha afegit.

L'advocada ha criticat que persones com la Mariona hagin de passar "pel suplici" d'anar als jutjats a defensar-se "d'una cosa que no és delicte" i ha reclamat que s'arxivi la causa. A més, Vinyets també s'ha sorprès de la "investigació exhaustiva" que ha envoltat el cas, durant la qual la Benemèrita ha destinat "una quantitat molt important de diners públics" a investigar IP i titularitats de comptes a les xarxes, fins i tot fent comissions rogatòries als Estats Units o a Irlanda.



"Treure de context"

En el cas de la mestra jubilada, Montse Vinyets ha subratllat que Puig va limitar-se a fer "un comentari concret sobre una actuació absolutament desproporcionada per part dels cossos i forces de seguretat de l'Estat" arran de l'1-O. "Va recriminar l'actuació que van fer els cossos policials contra ciutadans que van exercir el seu dret a la participació política; i si això es vol treure de context i donar-li altres interpretacions, aquest és el problema", ha conclòs.

Per part del CDR Peix Fregit de Palafrugell, durant la concentració de suport, una de les seves portaveus ha afirmat: "Volem dir ben alt que ells tenen la força, però la Mariona és aquí per tenir la paraula i perquè se li ha vetat el dret d'expressió; ella ha opinat, no és aquí per cap violència".