La mobilitat viària cau un 60% a Platja d'Aro durant el cap de setmana

Botigues amb les persianes abaixades, carrers amb pocs vianants i, sobretot, carreteres pràcticament buides. Aquest ha estat el resultat del primer cap de setmana de confinament perimetral al municipi de Castell-Platja d'Aro, on la mobilitat viària va caure un 60% respecte a l'anterior.

Segons dades municipals i mitjançant les càmeres lectores de matrícules, durant el cap de setmana del 23 al 26 d'octubre van entrar al municipi 47.372 vehicles. El divendres següent, però, va entrar en vigor el confinament perimetral decretat pel Govern català per aturar l'expansió de la covid-19, una mesura que no permet als ciutadans sortir dels seus municipis des de les sis del matí de divendres fins a la mateixa hora del dilluns. Per això, del 30 d'octubre al 2 de novembre, només van entrar a Platja d'Aro 19.453 vehicles. Una xifra que suposa que el trànsit viari per aquest municipi de la Costa Brava s'ha reduït en un 58,94%.

Aquesta caiguda, però, s'enfila fins al 65,55% si es compara amb les dades registrades durant el cap de setmana de Tots Sants de l'any passat. De l'1 al 4 de novembre del 2019 van circular per Platja d'Aro 56.463 vehicles.

Una caiguda que, segons el consistori, indica que el confinament s'està respectant però que també preocupa. «A partir del novembre, la majoria de gent que ve de fora a Platja d'Aro ho fan al llarg del cap de setmana i aprofiten per fer compres, passejar o anar a dinar», va explicar l'alcalde, Maurici Jiménez, qui va precisar que, de fet, molts negocis locals estan «preparats» per atendre l'increment de visitants de fora del municipi que es produeix durant els caps de setmana. «Algunes botigues de roba directament han tancat perquè tenir obert no els resulta viable», va lamentar el batlle.

En aquest sentit, Jiménez va destacar que tampoc han notat un increment de vehicles que entrin al municipi el dijous al vespre.

Tot i això, Jiménez va remarcar que de dilluns a dijous el volum de matrícules registrades no ha disminuït respecte a les setmanes anteriors. «La gent dels pobles del voltant com Sant Feliu de Guíxols o Santa Cristina segueixen fent compres aquí», relata el batlle, qui destaca que els usos d'entre setmana «no han variat».



Més de 30 denúncies

D'altra banda, i en només tres dies, la Policia Local va posar un total de 31 denúncies per incompliment del confinament perimetral. Segons dades fetes públiques per la Policia Local i avançades per Ràdio Platja d'Aro, es van fer 21 controls -la majoria a les entrades del municipi- en els quals es van aturar 518 vehicles i es van identificar 561 persones.