Denuncien reiteradament un hostal de Verges per servir en una terrassa oculta

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal han denunciat reiteradament un hostal de Verges perquè s'hi servien esmorzars i begudes en una terrassa amagada a l'aparcament. En les tres vegades que hi han actuat, la policia ha trobat clients a l'establiment.

Les denúncies imposades en aquest local de restauració, que es troba a tocar de la carretera de Girona del municipi baix-empordanès, s'han aixecat des de l'inici del confinament -el mes de març- i ara més recentment durant les noves restriccions per evitar l'expansió de la covid-19. A banda de totes aquestes irregularitats per incompliments de la covid, la terrassa tampoc disposa de permisos municipals en vigor.

Els agents de l'Àrea Bàsica Policial de la Bisbal d'Empordà han actuat en fins a tres vegades a l'establiment i a requeriment de queixes veïnals i de l'Ajuntament de Verges.

Es tracta d'un hostal que també treballa de restaurant bar i que ha acabat denunciat per incompliment de les mesures sanitàries de la covid-19.



Durant el primerconfinament

La primera de les actes es va tramitar per part dels Mossos d'Esquadra el 14 de març, per no complir la normativa de la covid-19 de salut pública, en ple inici de restriccions de l'estat d'alarma. Quan hi havia confinament a Catalunya, durant la fase 0.

Mesos després i ja recentment, el 25 d'octubre, els Mossos de la Bisbal van tornar a aixecar més actes per incompliment en aquest local. En aquest cas perquè s'exercia l'activitat de restauració i bar a la terrassa exterior de l'establiment, una pràctica totalment prohibida.

Els agents van poder comprovar que la terrassa sempre es trobava muntada i en ple rendiment. De fet, hi van localitzar diversos clients consumint productes i asseguts a les taules que estan distribuïdes l'aparcament del local.

Es dona el cas que el local utilitzava la picaresca, ja que les taules que tenien parades queden ocultes a la vista perquè estan situades al fons de l'estacionament i perquè els vehicles aparcats en dificulten la visió des de l'exterior. En total, el 25 d'octubre, la policia hi va trobar sis clients que gaudien del local.

Al cap de pocs dies, aquest dimarts passat, els Mossos d'Esquadra van tornar al mateix establiment i els van aixecar una acta per incompliment amb els mateixos extrems d'irregularitats.

Van tornar a trobar que el local tenia la terrassa muntada amb taules i cadires i persones consumint. En aquest cas, hi havia un total de quatre persones consumint a l'exterior.

Però la sorpresa també va venir quan a dins del local els agents hi van localitzar dues persones esmorzant.

De fet, segons la policia, l'interior estava tot preparat per atendre comensals i servir àpats, quan aquest espai hauria d'estar tancat i només està permès servir menjars per emportar.

A banda de totes les irregularitats en temps de coronavirus, es dona el cas que la terrassa d'aquest local de restauració no disposa de permisos municipals en vigor.