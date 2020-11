Cauen més d'un 41% els delictes contra el patrimoni a Platja d'Aro

Els delictes contra el patrimoni són un dels que més preocupen a la ciutadania i també a la policia. I és que aquí dins hi ha des de furts, robatoris amb força a domicilis, robatoris violents, entre altres. Uns aspectes que sovint poden donar una sensació de més o menys inseguretat en una població als seus ciutadans.

A Castell-Platja d'Aro les dades delinqüencials van a la baixa i n'és una mostra el fet que els delictes contra el patrimoni han caigut en un 41,14% durant els primers deu mesos de l'any. De gener a octubre s'han tractat fins a 674 delictes d'aquesta tipologia, mentre que l'any anterior en van ser 1.147.

D'aquestes dades es pot destacar que els furts pateixen una baixada també molt destacada. Platja d'Aro és un punt d'atracció del turisme i també hi fa acte de presència alguna gent que es dedica professionalment als furts. Enguany, però, la situació de pandèmia ha fet que durants uns mesos no hi hagués mobilitat però a l'estiu, asseguren fonts policials, tampoc s'ha notat la presència d'aquest tipus de delinqüent itinerant que intentava fer l'agost a a la població. La Policia Local de Castell-Platja d'Aro, de fet, en els casos que hi ha hagut furts ha procedit a detenir els seus autors, en molts casos gairebé in fraganti.

En el cas del delicte de furt ha patit una davallada destacada, del 53,17%, ja que en deu mesos hi ha hagut 96 casos, mentre que l'any anterior en van ser 215. El furt de caràcter lleu, en canvi, ha patit una baixada del 44,98%. S'ha passat de 289 detectats el 2019 a 159.

Un altre dels robatoris que l'any passat van portar de corcoll la policia a Platja d'Aro van ser els que es produeixen a l'interior de vehicles. Enguany les xifres han baixat de forma molt acusada, passant de 90 fets de l'any passat a 23 d'enguany.



Menys robatoris en habitatges

La tendència a la baixa ja es va començar a notar amb el confinament amb molts delictes i a l'estiu ha continuat tot i la gran afluència de gent -sobretot nacionals- a la població. El robatori amb força a interior de domicilis també ha patit una davallada (39,77%). De gener a octubre han transcendit 106 casos, per contra dels 176 de l'any passat. El delicte que ha patit una baixada potser menys destacada és el robatori amb violència i intmidació. Ha caigut un 27,59% però s'ha passat de 29 a 21 casos. S'ha de dir, però, que són casos en què hi ha hagut només intimidació.

Aquests xifres positives apunten que l'any acabarà per sota de l'anterior. Aquesta situació es deu a la pandèmia però també a la tasca policial sobre el terreny de Policia Local i Mossos.



Es multipliquen els controls

La Policia Local de Platja d'Aro ha realitzat de gener a setembre molts controls i això ha permès també avortar molts delictes o, si s'havien comès, enxampar els actuants. Una mostra és l'increment en un 685% dels controls. S'ha passat de 114 el 2019 a 897 controls. Es tracta d'una activitat que s'ha vist multiplicada arran de la situació de pandèmia. El mateix cos durant aquest període ha realitzat un 30% més de serveis. Durant aquests nou mesos, els efectius del cos local han realitzat 12.093 serveis, mentre que l'any anterior n'havien estat 10.669.