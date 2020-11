L'edil de Verges que va deixar la CUP per «assetjament psicològic» renuncia al càrrec

La regidora de Verges, Susagna Ribas, que el gener passat va deixar la CUP després de denunciar que presumptament patia «assetjament psicològic» d'un company, ha deixat el seu càrrec d'edil a l'Ajuntament. Actualment, Ribas mantenia el seu lloc com a regidora no adscrita, sent l'única a l'oposició. Ribas ha estat cinc anys al consistori de Verges.

Segons va explicar en el darrer ple municipal i va compartir després a les xarxes socials, amb aquesta decisió vol «tancar etapes» i estar «tranquil·la» sense deixar clars els motius pels quals abandona el càrrec. Tot i això, sí que va deixar entreveure que tindria a veure amb els fets succeïts el gener passat. «Sou majoria i tinc clar que he de marxar, ha sigut una decisió meditada però dolorosa», va dir Ribas en el plenari en el qual també va assegurar «no entendre els recels» dels seus excompanys de la CUP amb els quals havia governat durant el mandat del 2015 al 2019. «No he entès com vam passar de ser amics a ni saludar-me, potser jo no vaig saber actuar però el problema no només va ser meu sinó de tots i totes», va afegir.

Durant la seva intervenció, Ribas va recordar que quan va acusar el seu excompany de la CUP de, presumptament, fer-li «assetjament sexual i psicològic» es va trobar que la formació local la va fer sentir «sola, qüestionada i fins i tot culpable». Que tot i això va seguir «treballant pel poble i per les persones més vulnerables» i que va haver de demanar una mediació perquè des de la CUP «no teníeu la intenció, o això em semblava, de fer res per solucionar i encarrilar la nostra relació».

Per tot plegat, la regidora de Verges va anunciar que abandonava el càrrec «amb el cap ben alt». «Tanco una etapa de la qual em sento molt orgullosa, ha sigut dolorosa, però a la vegada enriquidora, i mai ningú podrà posar en dubte la meva honorabilitat ni tampoc el meu interès per les persones que viuen al poble», va concloure.



Reacció de la CUP

Per la seva part, des de Junts fem poble-la CUP de Verges van reafirmar el comunicat fet públic el gener passat en el qual donaven suport a Susagna Ribas, i asseguraven que tan bon punt es van assabentar dels fets van actuar «immediatament» i «pensant sempre en el benestar de la regidora». Des del grup municipal també van explicar que van apartar l'altra persona del partit el mes de juny del 2019 i que van donar suport a la regidora, activant el protocol intern de la CUP, mitjançant una mediació externa.

D'altra banda, ahir també van assegurar que «respecten» la decisió de Ribas, li van agrair la tasca feta al consistori i li van desitjar sort en el seu «nou projecte personal». Finalment, van remarcar que el seu és un projecte «col·lectiu, lluny d'individualisme, nascut per treballar pel poble i amb el poble».



La denúncia feta al gener

El cas va esclatar després que Ribas votés en contra del pressupost municipal per al 2020 i decidís donar explicacions sobre el seu vot contrari i sobre la decisió d'abandonar la CUP, a través de les xarxes socials. En una extensa publicació, Ribas va acusar el grup municipal de fer una «mala gestió», de no creure-la i de no donar-li suport en el presumpte cas d'«assetjament psicològic» per part «d'un altre membre» del partit. Una situació que, segons va assegurar, s'havia tornat «insostenible».

Fins ara a l'Ajuntament de Verges només hi havia el grup municipal, Junts fem poble-la CUP, que governant amb vuit regidors i la regidora no adscrita. Amb la renúncia de Susagna RIbas, el lloc l'ocuparà el quart suplent de la llista electoral de la JfP-la CUP, Francesc Riu.