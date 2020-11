Una bassa de Mont-ras, nova víctima de la invasió de les tortugues de Florida

Expulsar espècies al·lòctones. En una bassa de Mont-ras s'hi han instal·lat una quarantena de tortugues de Florida, una espècie invasora que expulsa les autòctones. L'Ajuntament i Natura Sterna ja planegen treure-les amb un parany artesanal

Una bassa de Mont-ras s'ha convertit, en els darrers mesos, en la llar d'una quarantena de tortugues que es passen el dia nedant, reposant o prenent el sol tranquil·lament. Una imatge que seria idíl·lica si no fos perquè, en realitat, no hi haurien de ser, ja que són tortugues de Florida ( Trachemys scripta) i són invasores.

Fàcilment reconeixibles per les dues taques vermelles que tenen al cap, la quarantena de rèptils que hi ha la bassa de la «cantera d'en Zamora» són originàries de la regió compresa entre el sud-est dels Estats Units (des de Colorado fins a Virgínia i Florida) i el nord-est de Mèxic.

Aquests rèptils són dels més comercialitzats com a mascotes perquè són petites, fàcilment transportables i tenen un preu de compra baix. El problema arriba quan els propietaris es cansen de cuidar-les, o bé creixen massa i decideixen abandonar-les en un entorn natural proper. Amb un període de gestació de dos mesos, una tortuga de Florida pot pondre de dos a 20 ous en diverses postes en una mateixa temporada d'aparellament. Per això, en pocs mesos, aquelles dues tortugues abandonades, es converteixen en una gran família amb desenes d'exemplars.

A Mont-ras, la descoberta d'aquesta invasió la va fer el biòleg Josep Oriol Granés, qui explica Diari de Girona que tot i que és «comú» trobar tortugues d'aquesta espècie invasora a molts llocs de la demarcació, fins ara no n'havia trobat «mai» un número tan «bèstia» en un espai tan «reduït i limitat». Per això, va decidir fer pública la situació a través d'un blog i de les xarxes socials on explica que aquesta tortuga és «una gran depredadora» i «desequilibra els ecosistemes expulsant les tortugues autòctones dels seus hàbitats». A més, són portadores «asimptomàtiques» de la salmonel·losi i transmeten malalties i paràsits a tortugues natives i a altres espècies.



Parany artesanal per treure-les

Per la seva part, des de l'Ajuntament expliquen que són coneixedors del problema i que ja fa temps que estan treballant amb l'entitat ecologista Natura Sterna per tal de retirar les tortugues d'aquesta bassa coneguda com la pedrera de La Morena. «Fa uns sis mesos ens van informar que les tortugues de la bassa no eren autòctones com pensaven, sinó que eren invasores i de seguida ens vam posar en contacte amb diverses entitats perquè ens ajudessin a treure-les», explica l'alcaldessa, Vanessa Peiró.

Una actuació per la qual encara no hi ha una data fixada, però que consistiria a utilitzar un parany artesanal per capturar els exemplars i després adormir-los per traslladar-los a un centre de fauna.

De moment, però, se les pot observar nedant per l'aigua o prenent el sol a sobre de les dues obres del Festival internacional d'art i paisatge a les Gavarres, Art & Gavarres, que s'han instal·lat a la bassa. En la peça «Blocs» de Pont de Querós, però sobretot, en la creació «Suroar. La mirada de l'altre» de Jofre Sebastian i Janó Baca, una obra que ret homenatge a la natura i que està feta amb suro i fusta.



Un problema endèmic

Segons les dades recollides pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, de l'any 2015 al 2018 es van detectar aquests rèptils al·lòctons a tota la província de Girona, però amb major incidència a les comarques del Pla de l'Estany, el Gironès, l'Alt i el Baix Empordà. Durant aquells anys, controlar aquesta espècie a Catalunya va tenir un cost total de 111.920 euros.

Respecte al nombre de tortugues recollides, Territori indica que des de l'any 2000 fins al 2019, en van entrar 30.659 als centres de Fauna de Catalunya. D'aquestes, 15.709 van entrar entre el 2013 i el 2019: 9.792 portades per particulars i 5.917 procedents de campanyes específiques de control. De fet, el problema està tan estès, que fins i tot existeix un pla de gestió de contenció i control d'aquestes tortugues on s'explica, entre altres detalls, formes de prevenir, controlar i erradicar aquesta espècie mitjançat trampes salabres o flotants.