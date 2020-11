Detenen a Jafre el conductor d'una furgoneta que portava un sac ple de cabdells de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor d'una furgoneta a Jafre que transportava un sac ple de cabdells de marihuana. Els fets van passar el 3 de novembre a la tarda quan una patrulla, que feia tasques preventives a la GI-643, va detectar una furgoneta que no respectava les distàncies de seguretat amb el vehicle del davant. Quan els agents van aturar-lo per identificar-ne el conductor, van comprovar que la furgoneta no tenia la safata superior que cobreix el maleter i que, en el seu lloc, hi havia una catifa de grans dimensions, que amagava completament la zona de càrrega.

Quan van obrir el maleter per fer l'escorcoll, van notar una forta olor de marihuana i, en retirar la catifa, van trobar la saca amb 5,4 kg de cabdells de la droga.

El detingut, un home de 57 anys, no té antecedents i va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. Els Mossos el van arrestar com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.