La Bisbal d'Empordà porta a aprovació un pressupost de 16,6 milions

L'equip de govern (ERC, CUP i En Comú Podem) de la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà) porta a aprovació inicial al ple d'aquest vespre un pressupost de 16,64 milions d'euros (MEUR), 3,5 milions més que el del 2020 (13.051.037 euros). El govern municipal preveu dedicar la major part del capítol de despeses a l'àmbit social: ensenyament, cultura i serveis socials. Durant la presentació dels comptes, l'alcalde Enric Marquès ha dit que han augmentat els comptes en base a la línia endegada el mes de març per "atendre els sectors més vulnerables" però, alhora, per seguir "apostant per la promoció i el desenvolupament econòmic".

En l'àmbit d'inversions, preveuen demanar un préstec d'1,2 milions per fer front a una despesa d'1,8. Entre els projectes que preveuen executar, hi ha a la construcció del nou dipòsit d'aigua potable de Puig Negre.

El consistori compta amb dues subvencions (PUOSC i Diputació de Girona) i preveu assumir la resta amb noves subvencions i fons propis. Marquès diu que això permetrà executar les obres de manera immediata i també fer adequacions a la xarxa de distribució d'aigua potable. "És un projecte de futur que urgeix: necessitem una ciutat amb una xarxa de serveis sòlida", ha dit.

També inclourà una partida per a expropiacions amb l'objectiu d'adquirir solars o finques per a "desenvolupament de projectes de futur municipals" i per a l'adquisició de maquinària de neteja i manteniment de vies públiques.

Des del consistori remarquen que el préstec suposarà incrementar l'endeutament del 52% a prop del 59%, un percentatge lluny del 110% permès. El capítol d'inversions també inclou altres projectes, com la construcció d'un forn als exteriors del Terracotta Museu, un increment de la partida d'honoraris d'encàrrec de projectes, o una partida d'inversió al parc d'habitatge social.