Recuperar la gossa Cora: una llarga i exitosa missió de la policia de Platja d'Aro

La Cora, la gossa recuperada amb els seus cadells per la policia de Platja d'Aro · Policia Local de Platja d'Aro

La Cora, una gossa de quatre anys i de raça Setter, va desaparèixer fa més d'un any. El seu propietari, un senyor de Tordera que en va denunciar la desaparició, no en va tornar a saber res més. Una situació que va canviar fa unes setmanes gràcies a la persistència d'una veïna i de la policia local del municipi on va aparèixer l'animal: Castell-Platja d'Aro.

Ara la Cora té cinc anys, ha estat mare de com a mínim nou cadells i es troba en bon estat després de ser tractada dels greus problemes de nutrició i de salut que li afectaven la pell.

La llarga missió policial per recuperar aquesta gossa va començar fa més d'un any, quan els agents del cos van començar a rebre trucades de diversos veïns i veïnes de la localitat alertant sobre una gossa que buscava menjar pel municipi i que, fins i tot, creuava la variant. «Ens explicaven que es movia de nit, quan hi havia menys gent i que quan veia una persona, fugia ràpidament», explica Ester, una dels quatre agents de la unitat de Medi Natural del cos policial.

Des de la unitat, es van implicar immediatament en el rescat de l'animal, però la tasca es va allargar molt més del que s'haurien pogut imaginar. «Els primers avisos els vam rebre cap al desembre, i a mesura que l'observàvem, la vèiem més prima i amb problemes de sarna. A més, cada dia es trobava a un lloc diferent», relata Ester, que afegeix que no es podien «ni acostar» a l'animal. «Era frustrant no poder-la ajudar», subratlla.

Per això amb el seu company d'unitat, Josep, van traçar un pla quan van saber que la gossa havia tingut cadells -dos dels quals anaven amb ella- i que es movia per la zona del Pinell. «Vam contactar amb una veïna de la zona, Natàlia, perquè cada dia els posés menjar en un mateix lloc i en una mateixa hora creant una rutina i un vincle», explica aquesta agent de la policia de Platja d'Aro.

Una rutina que va funcionar, ja que l'animal, al cap d'un temps, es va començar a deixar tocar i li van poder administrar un tractament veterinari, barrejat amb el menjar. Però llavors, la Cora va tornar a parir i va desaparèixer de nou. «Sabíem que teníem un marge de tres setmanes abans que els petits no comencessin a caminar i canviessin de lloc una altra vegada», recorda Ester, qui també és voluntària a l'Associació Galgos 112.

Per això, ella, Josep i Natàlia van pentinar la muntanya durant tres setmanes buscant la gossa i els cadells sense èxit. Finalment, van localitzar set cadells i la Cora, a la qual, després de diversos intents, van aconseguir capturar. «Va ser dur i va caldre molta paciència, però quan els vam tenir, vam plorar de la il·lusió», remarca aquesta agent de la Policia Local de Platja d'Aro.

Buscant una nova llar

Ara, la Cora i alguns dels seus cadells es troben a l'Associació Protectora d'Animals del Baix Empordà, Rodamón, on busquen una nova llar. Segons l'entitat, alguns dels petits ja han estat donats en adopció, mentre que la Cora busca família, després que el propietari comuniqués que les seves circumstàncies han canviat i que no se'n pot fer càrrec. Actualment, Rodamón té una setantena de gossos i gats sota la seva protecció.

Per la seva part, la unitat de Medi Natural de la policia encara no ha enllestit la seva missió. Els falta localitzar i capturar els dos cadells de sis mesos, fills de la primera ventrada, per reunir-los de nou amb la mare.

Aquesta unitat de la Policia Local de Castell-Platja d'Aro està formada per quatre agents -Ester, Josep, Xavi i Josep Maria- i s'encarreguen de comprovar l'estat en el qual es troben les persones que viuen soles o de recuperar espècies protegides, entre altres tasques.