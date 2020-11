Calonge aprova un pla de xoc d'1,8 milions per pal·liar els efectes de la pandèmia

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni aprovarà aquest dijous un pla de xoc que suma 1,8 milions d'euros (MEUR) per pal·liar els efectes econòmics i socials de la pandèmia. L'alcalde, Jordi Soler, destaca que és un pla "transversal" que inclou unes 40 mesures. Entre d'altres, ajudes per al lloguer i el pagament d'hipoteques, bonificacions fiscals, subvencions a empreses, mesures per fomentar la contractació o xecs de compra per gastar a comerços del poble. Totes les ajudes i subvencions s'articularan al voltant d'una finestreta única, l'Oficina Covid19, que es crea en paral·lel amb el pla. "Tot i que pugui semblar que arriba tard, encara som a temps de poder injectar allò que el poble necessita", diu el regidor d'Hisenda, Arturo Prades.

El nou govern de Calonge i Sant Antoni ha convocat un ple extraordinari i urgent per aprovar el pla de xoc contra els efectes de la pandèmia. En total, inclou una quarantena de mesures que suposaran mobilitzar 1,79 MEUR per lluitar contra les conseqüències de la covid-19. "És la major concentració de recursos que ha fet mai l'Ajuntament per a la reactivació econòmica i social", destaca el consistori en un comunicat.

A l'hora de tirar endavant el pla, l'equip de govern crearà una finestreta única, l'Oficina Covid19, que serà el punt de referència per als ciutadans i empreses que vulguin accedir a les ajudes. A més, des d'aquí també se'ls donarà suport a l'hora de tramitar subvencions que atorguin la resta d'administracions (com la Generalitat o l'Estat).

El pla de xoc incideix en diferents àmbits. Inclou mesures socials, econòmiques, de foment turístic i de prevenció de la salut, entre d'altres. "És un pla transversal, que intenta arribar a tots aquells punts on la crisi és més nociva i genera més problemes per a la ciutadania", destaca l'alcalde.

"Potser podem pensar que va tard, però és un dels requisits que hem posat damunt la taula des del principi de la nostra entrada a govern", diu per la seva banda el regidor d'Hisenda, Arturo Prades (en referència també a la moció de censura). "Encara som a temps d'injectar allò que el nostre poble necessita", hi afegeix.

Ajudes i bonificacions

El pla de xoc incideix en diferents àmbits, i estableix mesures com ajuts per pagar el lloguer o la hipoteca per a persones vulnerables amb un import de fins a 750 euros per família, la creació de xecs de compra per a famílies vulnerables per gastar en comerços del municipi o el servei gratuït de taxi a demanda per majors de 65 anys que tinguin necessitat d'anar al metge o a fer la compra.

Pel que fa a impostos, s'inclou una rebaixa general de l'IBI d'un 1% i d'un 30% per a la taxa de vehicles. A més, també s'hi recullen bonificacions de fins al 80% de l'IBI per a persones vídues, famílies vulnerables, famílies nombroses i famílies monoparentals.

Entre les mesures també destaca una línia d'ajuts per a les empreses i autònoms de fins a 2.000 euros per a la contractació de treballadors o la rebaixa de taxes com la de terrasses (amb un 75% de mitjana tant aquest any com el que ve). A banda de les ajudes i la rebaixa d'impostos, el pla de xoc també preveu accions per incentivar la inserció d'aturats de llarga durada, mesures de formació ocupacional i subvencions per ampliar la borsa d'habitatges de lloguer assequible, la inversió de 300.000 euros en projectes d'obres i jardineria per fomentar l'ocupació o la creació del Banc del Temps per fomentar la col·laboració ciutadana.

Per últim, s'engegarà una Taula de Salut Municipal, per coordinar les accions a l'hora de combatre la pandèmia, i també es crearà la figura de l'agent de salut (que serà l'encarregat de vetllar perquè es compleixin els protocols a les activitats, actes i espais municipals).