Calvet, disposat a aturar la variant de Torroella si la majoria del territori s'hi oposa

El conseller de Territori, Damià Calvet, afirma que està disposat a aturar el projecte de la variant de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) si hi ha un rebuig majoritari del territori. Durant la inauguració de l'ampliació del Centre de Fauna dels Aiguamolls de l'Empordà, Calvet ha respost a preguntes dels periodistes que estudiaran les al—legacions i que faran adaptacions, "si convé". I ha afegit: "Si veiem que majoritàriament s'hi està en contra i des del territori es valora que no afegeix mobilitat, doncs no ho tiraríem endavant". L'anunci arriba després que les entitats ecologistes i els pagesos s'hagin oposat al projecte, que veuen com "el primer pas d'una autopista a la Costa Brava".

Asseguren que el futur pont sobre el Ter trinxarà la plana agrícola i només traurà un 10% del trànsit cap a l'Estartit.

Aquest estiu, el Departament de Territori va treure a exposició pública els estudis informatiu i d'impacte ambiental de la nova variant de Torroella de Montgrí. De les dues alternatives proposades, l'escollida és fer un nou vial que connecti la Gi-643 amb la C-31, i que inclou un nou pont sobre el Ter a Ullà (Baix Empordà). Es preveu que l'obra suposi una inversió de 28 milions d'euros (MEUR).

El Síndic de Greuges també ha anunciat que estudiarà el projecte per les "importants implicacions" que tindrà en el paisatge.