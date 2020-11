El concessionari del Palm Beach l'haurà de deixar tal com estava l'any 1922

L'empresa que gestiona el Palm Beach de Sant Feliu de Guíxols, la societat Touring del grup Eldorado, haurà de deixar l'espai tal com estava l'any 1922, quan es va inaugurar. Almenys aquesta és la petició que, segons l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, li traslladarà Costes de la Generalitat després que l'octubre del 2019, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) desestimés el recurs d'impugnació presentat per Touring per prorrogar la concessió, ja caducada, de l'icònic equipament. En cas de no fer-ho, haurà de ser la Generalitat qui faci la restitució subsidiàriament.

Situat a primera línia de mar, l'equipament de 950 metres quadrats és propietat de Costes de l'Estat, qui el 24 de gener de 1964 en va concedir la titularitat a la mercantil Touring per un període de 30 anys. Durant aquests anys, aquesta empresa ha realitzat construccions complementàries i reformes en l'espai que han d'eliminar abans de deixar la concessió, acatant la sentència judicial.

La modificació més significativa que s'ha realitzat en aquest equipament durant aquest període ha estat la construcció d'una segona planta a sobre les arcades de l'edifici dissenyat per l'arquitecte Joan Bordàs i inaugurat l'any 1922. Aquest edifici està registrat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), una catalogació que suposa que s'han de recuperar i conservar els banys originals de Can Rius primer, i de Sant Elm, després.

A banda d'això, la societat també haurà de buidar l'edifici de tots els elements que hi queden d'ençà que va cessar la seva activitat com a discoteca l'any 2007. «El temporal Gloria ja es va emportar moltes coses i va deixar tones de sorra», va explicar ahir el regidor d'urbanisme, Josep Saballs, sobre l'estat actual de l'interior de l'edifici.

Respecte a la futura concessió, Saballs explica que des del consistori s'està acabant de redactar un projecte bàsic que serveixi per indicar els usos que en volen fer i la inversió requerida, entre altres aspectes. Costes de l'Estat és el propietari de l'espai, però la competència pertany al Govern català. «En volem fer un espai modulable amb usos culturals i pedagògics, però per donar-li aquest ús públic, també l'hem de rendibilitzar. El que no és sostenible per l'Ajuntament és fer una gran inversió per adequar-lo i pagar el cànon a l'Estat i no poder recuperar res», recalca l'edil ganxó.



Concessió caducada

La societat Touring del grup Eldorado va obtenir la titularitat de l'espai el 24 de gener de 1964 per un període de 30 anys, que acabava el 29 de juliol del 2018. Tot i això, 15 anys abans que s'extingís aquesta titularitat, el 2003, Costes de Catalunya va iniciar un procediment per declarar la caducitat avançada de la concessió al·legant que l'empresa titular havia realitzat «obres no autoritzades» o que havia fet un «arrendament no autoritzat de les instal·lacions», entre altres motius. El 2008 es va declarar la caducitat de la titularitat, una resolució que l'empresa Touring va impugnar.

Finalment, tot el procés es va haver de tornar a començar de zero el 2013, perquè el que va caducar van ser tots els tràmits realitzats. El procediment es va reactivar el 2015 quan el Departament de Territori i Sostenibilitat, a instàncies de l'Ajuntament de Sant Feliu, que va incoar un expedient d'extinció al·legant que les instal·lacions es trobaven «deteriorades i abandonades» i que es va resoldre el juliol de 2016 declarant la caducitat avançada de concessió. Llavors, la societat Touring va impugnar la resolució al TSJC, ja que considerava que tenia dret a pròrroga. Finalment l'alt tribunal català va resoldre a favor de Territori l'octubre del 2019, de manera que ara, Eldorado ha d'abandonar l'edifici i restituir l'espai.