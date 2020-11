Palamós protegeix les dunes de la platja de Castell, una de les poques encara verges de la Costa Brava

L'Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) ha protegit el sistema dunar de la platja de Castell, una de les poques que encara queden verges de la Costa Brava. Al llarg d'aquesta setmana, els operaris han renovat la tanca perimetral que separa les dunes de la zona de platja i ara també s'hi instal·laran passeres i cartells informatius per evitar que els banyistes, quan arribi l'estiu, passin pel mig i les malmetin. A més de perimetrar tota la zona dunar amb pals i cordes, també s'han instal·lat un sistemes –coneguts com a 'trampes de sorra- que permeten sedimentar l'arena i retenir-la perquè la platja no reculi. Els treballs costen uns 25.000 euros, part dels quals els aporta la Diputació de Girona i la resta, l'ajuntament.

Els operaris de l'àrea de Medi Ambient de Palamós han executat aquesta setmana els treballs per millorar i consolidar les dunes de la platja de Castell. És una de les poques que encara queden verges a la Costa Brava, i que conserven l'estructura d'un espai natural format per platja, duna i bosc.

Fins ara, les actuacions que s'havien fet al sistema dunar no havien permès que la zona es recuperés. A més, s'ha de tenir en compte que durant l'estiu molts banyistes no respecten la prohibició d'accedir a les dunes i hi passen per mig. "D'aquesta manera el ritme de protecció s'alenteix i les dunes no es regeneren suficientment", diu l'Ajuntament de Palamós.

Bàsicament, el que s'ha fet ara és renovar tota la tanca –formada per pals i cordes- que perimetra tot el sistema dunar. En una segona fase, es posaran cartells informatius i passeres per evitar que els banyistes i aquells qui vagin a la platja trepitgin les dunes. A més, també es retirarà flora invasora que ha crescut dins el sistema dunar.

A més de protegir les dines, els operaris també han instal·lat uns sistema coneguts com a 'trampes de sorra'. Permeten sedimentar l'arena de la platja i retenir-la perquè Castell mantingui un bon nivell de sorra en tot el seu àmbit.

Els treballs tenen un cost aproximat d'uns 25.000 euros. D'aquests, una part els aporta la Diputació de Girona, que també és qui ha redactat el projecte de recuperació; la resta, els posa l'Ajuntament de Palamós.

L'actuació que es fa ara a la platja de Castell, inclosa dins el PEIN Castell-Cap Roig, complementa aquelles que ja ha fet el consistori al llarg dels darrers anys per preservar l'espai. Entre d'altres, s'ha eliminat flora invasora –sobretot, canya americana- a l'entorn de la riera de l'Aubi (que desemboca a la sorra), s'han instal·lat passeres de fusta i es va traslladar l'aparcament que hi havia a l'alzinar a tocar de la platja. La zona d'estacionament es va ressituar en un espai de la plana més proper a la carretera d'accés a la platja de Castell, i no és visible des de la sorra.