Platja d'Aro recupera els aparcaments que va suprimir quan va peatonalitzar l'eix comercial per la pandèmia

Platja d'Aro recuperarà a finals de mes els aparcaments que va suprimir quan va peatonalitzar l'eix comercial arran de la pandèmia. Les pilones que impedeixen estacionar a banda i banda de les avingudes S'Agaró i Cavall Bernat es van posar a principis de juliol, coincidint amb la prohibició de pas de vehicles a les tardes per afavorir el distanciament per la covid-19. Però quan a principis de setembre es va tornar a permetre el pas de cotxes, la zona blava no es va recuperar. L'alcalde, Maurici Jiménez, diu que ara "no hi ha problemes d'aglomeracions" i que, atenent la petició dels comerciants, les pilones es retiraran. Aquesta zona comercial, de fet, és una de les que més nota el confinament perimetral i el tancament de la restauració.

A partir de l'1 de juliol i fins al 7 de setembre, Platja d'Aro va tallar completament el trànsit a les avingudes S'Agaró i Cavall Bernat entre les cinc de la tarda i dos quarts de vuit del matí. La mesura es va prendre per afavorir el distanciament social en una zona que concentra gran part de les botigues del municipi.

Es va permetre que les terrasses guanyessin espai a l'asfalt i, d'aquesta manera, els compradors i turistes es podien repartit per la vorera i el mig de la calçada. Passat l'estiu, i quan es va reobrir el trànsit, però, la zona blava no es va recuperar i les pilones provisionals encara hi són.

Ara, però, l'Ajuntament les retirarà a finals de mes i les dues avingudes recuperaran els aparcaments de pagament a banda i banda. L'alcalde diu que aquesta és una petició feta pel sector comercial i que "a dia d'avui no repercuteix en la seguretat dels nostres veïns i visitants, perquè no hi ha problemes d'aglomeracions".

De fet, la zona comercial de Platja d'Aro és una de les que més nota el confinament municipal de caps de setmana i el tancament de la restauració. Sense la possibilitat que la gent d'altres poblacions s'hi apropi dissabte o diumenge, les botigues pràcticament no tenen clients.



Enquesta ciutadana

Precisament, aquest diumenge l'Ajuntament tanca l'enquesta ciutadana que ha de servir per encarar la pacificació de les avingudes S'Agaró i Cavall Bernat. Entre d'altres, el consistori demana als veïns que valorin si el tall de trànsit que s'ha fet durant l'estiu ha incrementat l'atractiu de l'eix comercial i ha suposat una millora per als residents o si, per contra, ha perjudicat altres zones de Platja d'Aro i ha provocat problemes de trànsit als accessos.

A les preguntes, també es demana si s'han de convertir les dues avingudes en zones exclusives per a vianants, si cal ampliar voreres, reduir carrils de circulació o no fer-hi res. En relació al pas de vehicles, l'enquesta demana si cal tallar el trànsit per sempre o bé en determinats moments (per exemple, a l'estiu i durant els caps de setmana i festius). L'alcalde explica que el resultat de l'enquesta, sumat a les aportacions que facin els comerciants i els visitants, "ens ajudaran a definir les accions de futur en aquests eixos turístics".